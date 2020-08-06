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В Белгородской области сотрудница библиотеки подожгла коллегу на рабочем месте 

ТАСС 1 час назад
Ссотрудница библиотеки подожгла коллегу на рабочем месте
Фото: РИА Новости
Сотрудница районной библиотеки в городе Короча Белгородской области подожгла свою коллегу во время ссоры на рабочем месте, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. "Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Корочанского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 5 августа подозреваемая облила коллегу со спины горючей смесью и подожгла. Женщину задержали, она признала свою вину. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Пострадавшей 43-летней женщине оказали срочную медицинскую помощь. По данным местных СМИ, она получила серьезные ожоги и была госпитализирована.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Белгородская Область , Короча
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