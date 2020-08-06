Ссотрудница библиотеки подожгла коллегу на рабочем месте

По версии следствия, 5 августа подозреваемая облила коллегу со спины горючей смесью и подожгла. Женщину задержали, она признала свою вину. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Пострадавшей 43-летней женщине оказали срочную медицинскую помощь. По данным местных СМИ, она получила серьезные ожоги и была госпитализирована.