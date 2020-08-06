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«Не заплатила за свет». Житель Кильмезского района объяснил, почему, забил свою жену поленом 

Первоисточник и ещё 1 2 часа назад
«Не заплатила за свет». Житель Кильмезского района объяснил, почему, забил свою жену поленом
Фото: Первоисточник
Оглашено решение районного суда. Напомним, 26 марта в одном из домов в деревне Моторки Кильмезского района произошел семейный конфликт. На почве употребления алкоголя поссорились муж и жена. Со слов мужчины, причиной ссоры стало поведение супруги, которая, якобы, не спросив супруга, взяла денежные средства, оставленные для оплаты за пользование электроэнергией, на которые купила алкоголь, а в последующем выпила его. В результате конфликта 64-летний обвиняемый нанес поленом несколько ударов по голове своей 61-летней жене. Спустя 4 дня, 30 марта, женщина скончалась. Судебно-медицинским исследованием было установлено, что причиной ее смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Задержанный правоохранителями мужчина вскоре признал свою вину. Суд в свою очередь признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
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Криминал , ФСИН
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