«Не заплатила за свет». Житель Кильмезского района объяснил, почему, забил свою жену поленом 

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В Кирове у банды наркоторговцев изъяли более тысячи доз «синтетики»

Кировчанин украл у знакомого электроинструменты почти на 200 тысяч рублей

В Кировской области пьяный подросток напал с ножом на людей и требовал отдать ему сотовые телефоны