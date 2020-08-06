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Укравшую 2 млн рублей из пенсий сотрудницу почты осудили на Камчатке 

Газета.Ru 1 час назад
Укравшую 2 миллиона пенсий сотрудницу почты осудили
Фото: РИА Новости
Бывшую руководительницу почтового отделения на Камчатке приговорили к трем годам колонии общего режима за хищение более 2 млн рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Камчатскому краю.
По данным следствия, женщина забрала из кассы и перевела на счет в банке более 2 млн рублей из пенсий и социальных пособий, для сокрытия преступления она предоставляла в вышестоящий орган недостоверную информацию.
Экс-глава отделения почты признана виновной, однако отбывать наказание она будет через 14 лет, указано в сообщении пресс-службы. Данное решение суда объясняется тем, что у женщины трое несовершеннолетних детей, младшему из которых пять месяцев. В колонию осужденная отправится после достижения всеми детьми возраста 14 лет.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , Почта России , ФСИН , Интерфакс , Камчатский Край
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