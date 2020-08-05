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Адвокат Соколова и жены Картрайта объяснил, почему взял дела с расчленением 

News.ru и ещё 13 1 час назад
Адвокат Соколова будет защищать жену Картрайта
Фото: ТАСС
Защищающий историка Олега Соколова адвокат Сергей Лукьянов рассказал, почему решил участвовать в деле жены рэпера Энди Картрайта, которую подозревают в жестоком убийстве мужа.

Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело, — рассказал защитник в интервью «Газете.ru».

Он опроверг информацию, что специализируется на делах с расчленением.

Это не так. Просто так совпало, — подчеркнул юрист.

Лукьянов отметил, что сам не занимается поиском уголовных дел. Он отметил, что в последнее время сталкивается с экономическими делами. Защитник подчеркнул, что взялся бы за дело Картрайта и при других обстоятельствах.
В делах историка Олега Соколова и вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марины Кохал присутствуют эпизоды расчленения трупов. В обоих случаях инциденты произошли в Санкт-Петербурге.
По версии следствия, доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а потом пытался выкинуть её отрезанные руки в реку Мойку.
Марина Кохал расчленила тело своего супруга, пытаясь избавиться от трупа. Женщина утверждает, что рэпер умер от передозировки наркотиков. Следствие подозревает женщину в убийстве.
NEWS.ru писал, что СКР опубликовал видео следственного эксперимента с женой Картрайта.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Сергей Лукьянов , Александр Юшко , Олег Соколов , СКР , Газета.Ru
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