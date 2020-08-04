Вдова Картрайта обжалует арест 

Вдова рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал, обвиняемая в убийстве мужа, обжалует арест. Об этом сообщил адвокат Сергей Лукьянов, передает ТАСС.

Марина Кохал арестована до 30 сентября. Следствие утверждает, что она неустановленным способом убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело с целью сокрытия следов преступления.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Кохал заявила, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Затем Кохал связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).