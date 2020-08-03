Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп намерен добиваться смертной казни Царнаева 

РИА Новости и ещё 3 25 минут назад
Трамп намерен добиваться смертной казни Царнаева
Фото: © AP Photo / Bill Sikes
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти будут добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева.
Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне — тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В пятницу апелляционный суд отменил приговор Царнаеву.

"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это "был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября". Однако апелляционный суд отменил смертный приговор", — написал Трамп в Twitter.

"Федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой части первоначального судебного процесса. Наша страна не может оставить такое апелляционное решение в силе. Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени!", — добавил президент.
Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу. Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. По этим пунктам Царнаев будет оправдан.
После решения Апелляционного суда дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда США.
Последние новости
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия "Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Аверин выстрелил Жигунову в голову Аверин выстрелил Жигунову в голову
Комментарии 2
Криминал , Происшествия , США , Джохар Царнаев , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подавление шторма: раскрыты разработки против COVID-19
Подавление шторма: раскрыты разработки против COVID-19
Российские подлодки заинтересовали Пентагон
Российские подлодки заинтересовали Пентагон
Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Маск поспорил о происхождении пирамид
Маск поспорил о происхождении пирамид
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Crew Dragon приводнился у побережья США
00:30
Crew Dragon приводнился у побережья США
Наука и техника Катастрофы
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение