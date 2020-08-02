«У него душа черная»: подробности истории об изнасиловании 10-летней девочки супружеской парой в Башкирии 

В истории с изнасилованием 10-летней девочки якобы супружеской парой в Башкирии появились новые подробности. Напомним, ранее ГорОбзор.ру рассказывал о запутанной истории с клеветой и завистью из-за больших денег: 33-летний Ислом Умаров приговорен к 14 годам строгого режима, а его жена Сохиба Маматова — к 12 годам общего режима. Жесткое наказание им выбрали даже несмотря на то, что гособвинитель просил судью об отсрочке исполнения приговора, пока их новорожденным детям-двойняшкам не исполнится 14 лет. Также по результатам экспертиз (судебно-медицинским, судебно-психиатрическим, судебно-биологическим, сексолого— психологическим) «пострадавшая» девочка из неблагополучной семьи оказалась девственницей, которая имеет множественные диагнозы, связанные с психиатрией; ее отец, сожительствующий с сестрой собственной жены, осужден условно за хранение наркотиков; а связывает две семьи — общий бизнес. В частности, в разговоре с корреспондентом ГорОбзор.ру брат осужденного по имени Обид рассказал, что еще до очередного заседания суда, в феврале 2019 года, ему звонил Яков (общий знакомый семей осужденных и потерпевших, имя изменено — прим. автора). Со слов звонящего, Ислом якобы задолжал Эдгару (отец потерпевшей, имя изменено — прим. автора) деньги.

«Яков сказал, что он переговорил с Эдгаром, хотя ни я, ни наши общие знакомые его об этом не просили. В разговоре с Яковом Эдгар сказал, что они с Исломом — близкие люди, и он не верит, что тот мог поступить так с его дочерью, но и жене он тоже не может не верить. Переговорив со своей супругой, Эдгар сказал, что, если Ислом расплатится с ним за какой-то недоделанный объект на сумму 215 тысяч рублей и переоформит квартиру в «Миловском парке» на имя Ланы (жена Эдгара — прим. автора) ко дню ее рождения, он сможет уговорить ее забрать заявление. При повторном звонке Яков уже сказал, что Эдгар стоит рядом и настаивает, чтобы я отдал ему якобы долг за Ислома, который образовался в ходе строительства того же объекта, и тогда его жена согласна забрать заявление. На мой вопрос, как они себе это представляют, за что и зачем вообще писали заявление, ведь это неправда, был получен ответ только на один из моих вопросов — как они себе это представляют: они ответили, что проконсультируются с адвокатом и перезвонят, — признается Обид. — Я потом узнал, что Эдгар и его люди действительно не доделали работу, за которую он требовал деньги. Ислом, ответственный за финансовую сторону общего дела (строительство — прим. автора), отказался платить наперед в связи с потерей доверия к Эдгару как со стороны заказчика, так и со стороны самого Ислома».

Со слов брата осужденного, они поинтересовались, есть ли у него знакомый адвокат, на что он ответил положительно. После разговора трое мужчин и Лана встретились около офиса некоего адвоката Р. (имя специалиста не разглашается — прим. автора). Однако юрист отказал им в консультации, в связи с чем оперативно был найден другой специалист.

«При мне родители потерпевшей начали задавать вопросы адвокату, якобы сколько денег можно просить, чтобы «замять» это уголовное дело. Адвокат сказал, что забрать заявление по такому делу просто так не получится из-за тяжести преступления. Тогда Эдгар предложил признать потерпевшую дочь психически нестабильной. Специалист ответил, что если это правда, то прекратить уголовное дело возможно из-за недееспособности потерпевшего человека», — говорит собеседник.

После беседы Эдгар и Лана решили не продолжать разговор и взяли время для обдумывания ситуации. Вечером того же дня Обид и Яков созвонились снова. В ходе общения у родственника осужденных запросили баснословные деньги — 100 тысяч долларов.

«Яков мне говорил, что он оскорблен поведением Эдгара, что это очень большие деньги. На что Эдгар якобы ответил ему: «Если Обиду нужен брат, то пусть их найдет. Дом продаст или машину». Ислом преступление не совершал, чтобы платить ему. Яков сказал в разговоре со мной, что еще раз переговорит с родителями девочки, хотя его никто об этом не просил. Уже через два часа он мне перезвонил и сказал, что Лана просит 50 тысяч долларов США, и тогда они готовы забрать заявление. Я был в шоке», — говорит Обид.

Мужчина признался, отец потерпевшей незадолго до задержания Ислома стал часто обращаться к семье Умаровых-Маматовых с различными просьбами: то переписать автомобиль на имя Ланы для поездки на малую Родину, что и было выполнено; то прописать своих дочерей в доме осужденных, что имеется в материалах уголовного дела (фото ниже — прим. автора); то переоформить квартиру в «Миловском парке» Уфы, которую он (Эдгар — прим. автора) якобы пообещал Лане на день ее рождения. Отметим, что женщина посещала квартиру, о чем говорится в материалах уголовного дела: она не отрицает свой визит, но пытается неловко оправдаться. Возникает вопрос — зачем человек интересуется планом квартиры, если не собирается заполучить ее.

Разговор между осужденным и законным представителем потерпевшей. Фото из материалов уголовного дела.

«Причем брат говорил Эдгару, что отдаст ему квартиру, как ранее переписал автомобиль, но только в том случае, если тот сделает работу хотя бы на половину от суммы недвижимости в «Миловском парке». Они договорились, что Эдгар завершит строительство фасада одного из объектов, после чего Ислом передаст ему квартиру. Там же и произошел конфликт, а через сутки брата задержали. До этого дня они часто ругались, Эдгар себя вел вызывающе, в состоянии наркотического опьянения был инициатором разных скандалов, угрожал расправой над Исломом и его семьей», — поделился родственник осужденных.

Показания осужденного. Фото из материалов уголовного дела. Отметим, что, по данным материалов уголовного дела, из-за квартиры партнеры по бизнесу неоднократно ссорились. Более того, после очередного отказа Эдгар стал угрожать Ислому в ходе телефонного разговора, но вскоре попросил прощения за сказанное. Также Обид вспоминает, что в день очередного заседания суда, 6 мая 2019 года, Эдгар подошел к нему и спросил: «Жизнь твоего брата тебя не интересует? Почему не звонишь мне? Пока еще время есть, я могу договориться с женой и решить вопрос», после чего он пригласил собеседника к себе домой.

«В разговоре он предложил договориться с Ланой напрямую, обосновывая свое поведение тем, что он не хочет быть посредником между нами. Также говорил, что потерял полтора миллиона рублей, так как не может продолжать работу из-за того, что разбежались рабочие на стройке, боясь быть оговоренными. Рабочие говорили, что Ислом — не единственный человек, которому Эдгар угрожал уголовным делом якобы за изнасилование его несовершеннолетней дочери. В ходе встречи с семьей Эдгара на конкретный вопрос — какую сумму они хотят получить и за что, ответ был только за что, а размер суммы не назывался. В итоге, они снова попросили время для раздумий, говорили, что позвонят и скажут, какая сумма их устроит. Я ему сказал, что он дурак, что Ислом ему помогал, а взамен получил подставу. На что Эдгар ответил, что это не так. Этот Эдгар с момента знакомства мне не понравился. Много раз брату говорил, что у него душа черная. Он не верил, говорил, что он хороший человек и что всем надо помогать. Эдгар привык обманывать людей: от него уходят рабочие из-за постоянных невыплат и физических наказаний. Эдгар даже своего родного брата избивал», — завершил Обид.

Показания осужденного. Фото из материалов уголовного дела. Также ГорОбзор.ру стало известно, что Эдгар был остановлен сотрудниками ГИБДД Башкирии в Уфе, а при проверке его документы оказались фальшивыми. Будучи в состоянии наркотического опьянения, мужчина вызвал подозрения у сотрудников полиции. В ходе обыска в салоне его автомобиля были найдены вещества, содержащие наркотики. После чего Эдгар был осужден по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, в крупном размере» (ст. 228 ч. 2 УК РФ) и получил три года условно, благодаря профессионализму адвоката и вышеуказанным диагнозам его потерпевшей дочери. Об алчности Эдгара говорит и то, что он не заплатил юристу, который представлял его интересы в суде и помог добиться условного приговора. Мужчина обманул адвоката на 100 тысяч рублей. К слову, о странностях, которых немало в этом деле — известно, что с момента начала следствия медицинская карта якобы пострадавшего ребенка куда-то пропала. Судебная инстанция не удовлетворила ходатайство адвоката о предоставлении данного документа. Не была проведена процедура установления личности потерпевшей стороны, также не были учтены конфликты между сторонами, которые имеют прямое отношение к делу и стали предысторией всего инцидента. Так считают друзья, знакомые и родственники участников этой запутанной истории. Более того, даже несмотря на то, что Сохиба (осужденная, супруга Ислома — прим. автора) на одном из судебных заседаний дала показания о том, что во время следствия она жаловалась следователю на попытки вымогательства со стороны семьи якобы потерпевшей, судья проигнорировала эти важные данные.

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