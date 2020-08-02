У москвича пропали деньги после визита врачей

Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что пропажу москвич обнаружил после визита сотрудников скорой помощи.

В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых в попытке кражи 8 млн рублей у 83-летнего пенсионера в Москве. Подозреваемыми оказались сотрудница банка и ее сын.