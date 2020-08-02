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Москвич заявил о пропаже денег после визита врачей

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
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Житель Москвы заявил в полицию о пропаже с его банковской карты 46 тыс. рублей после визита сотрудников скорой медицинской помощи, сообщил источник в правоохранительных органах.
У москвича пропали деньги после визита врачей
Фото: ТАССТАСС
«1 августа мужчина обратился в полицию по факту пропажи с его банковской карты 46 тыс. рублей, паспорта, а также его медицинского полиса. Организована проверка, обстоятельства выясняются», – сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Москве.
Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что пропажу москвич обнаружил после визита сотрудников скорой помощи.
В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых в попытке кражи 8 млн рублей у 83-летнего пенсионера в Москве. Подозреваемыми оказались сотрудница банка и ее сын.
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Криминал,Происшествия,МВД,РИА Новости,Москва
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