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В Петербурге мужчина открыл стрельбу из автомата

Свободная прессаиещё 7
1 час назад
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Вечером 1 августа под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной Санкт-Петербурга неизвестный открыл стрельбу из автомата.
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из автомата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, на место ЧП оперативно прибыли полицейские.
Задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой). Согласно предварительной информации, мужчина стрелял в воздух.
Составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Криминал,Происшествия,МВД,РИА Новости,Санкт-Петербург
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