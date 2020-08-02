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Врач скормил 100 водителей крокодилам и сбежал от полиции 

Lenta.ru 1 час назад
Врач скормил 100 человек крокодилам и сбежал
Фото: Pixabay.com
Индийский врач, который отбывал пожизненное наказание в тюрьме за торговлю органами, убийства и кражи, сбежал во время отпуска. Об этом сообщает Daily Star.
62-летний Девендра Кумар Шарма получил в местных СМИ прозвище «Доктор Смерть». В период между 2002 и 2004 годами он похитил более 100 водителей грузовиков и такси, продал их транспорт, а сами тела скинул в реку, где водились крокодилы. Пробыв за решеткой 16 лет, он получил отпуск, однако сбежал, не доехав до дома. Полиции удалось поймать его лишь спустя полгода.
В 2004 году мужчину приговорили к пожизненному сроку. Правоохранителям удалось установить его вину в шести убийствах, однако он признался еще во множестве преступлений. По данным СМИ того периода, которые приводит полиция, всего он убил около 100 человек в разных штатах Индии.
Кроме убийств, Шарму обвиняли также в незаконных операциях. Он с другими врачами занимался продажей почек. Всего, по данным следствия, преступники провели порядка 125 таких операций.
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Криминал , Происшествия
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