В Санкт-Петербурге пьяный сын подозревается в избиении собственной матери 

Сразу два уголовных дела завела полиция Киевского района Санкт-Петербурга после заявления 85-летней женщины. Она пожаловалась на избиения со стороны собственного сына.

Потерпевшая на днях вышла из больницы, где лечила множественные ушибы, ссадины, а также травму головы. По её словам, источником травм стал ей выпивший 52-летний сын.

Позже доставленный в отдел мужчина также мог угрожать ей убийством. Правоохранительные органы завели на мужчину дело по двум статьям: о побоях (116 УК) и угрозе убийством (119 УК). По данным «Фонтанки», на данный момент, подозреваемый арестован на двое суток.