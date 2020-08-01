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В Санкт-Петербурге пьяный сын подозревается в избиении собственной матери 

Русская Планета 1 час назад
В Санкт-Петербурге пьяный сын подозревается в избиении собственной матери
Фото: Русская Планета
Сразу два уголовных дела завела полиция Киевского района Санкт-Петербурга после заявления 85-летней женщины. Она пожаловалась на избиения со стороны собственного сына.
Потерпевшая на днях вышла из больницы, где лечила множественные ушибы, ссадины, а также травму головы. По её словам, источником травм стал ей выпивший 52-летний сын.
Позже доставленный в отдел мужчина также мог угрожать ей убийством. Правоохранительные органы завели на мужчину дело по двум статьям: о побоях (116 УК) и угрозе убийством (119 УК). По данным «Фонтанки», на данный момент, подозреваемый арестован на двое суток.
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Криминал , Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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