Россиянин изнасиловал пенсионерку в лесу 

В подмосковном лесу 24-летний мужчина изнасиловал 80-летнюю пенсионерку. Инцидент произошёл вблизи Орехово-Зуево сообщает следственное управление по Московской области.

«По данным следствия, 27 июля 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесополосе в близи города Орехово-Зуево напал на гуляющую там 80-летнюю местную жительницу, после чего угрожая убийством, изнасиловал ее», — сказано в сообщении следователей.

Изобличить злоумышленника удалось благодаря экспертизе. Его генетический профиль совпал с образцами, собранными с места преступления. Мужчина был задержан, ему предъявили обвинение. Установлено, что обвиняемый живёт во Владимирской области, ранее несколько раз был судим за изнасилования и кражи.