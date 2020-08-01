Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин изнасиловал пенсионерку в лесу 

Майк Габриелян и ещё 5 6 минут назад
Россиянин изнасиловал пенсионерку в лесу
Фото: РИА Новости
В подмосковном лесу 24-летний мужчина изнасиловал 80-летнюю пенсионерку. Инцидент произошёл вблизи Орехово-Зуево, сообщает следственное управление по Московской области.

«По данным следствия, 27 июля 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесополосе в близи города Орехово-Зуево напал на гуляющую там 80-летнюю местную жительницу, после чего угрожая убийством, изнасиловал ее», — сказано в сообщении следователей.

Изобличить злоумышленника удалось благодаря экспертизе. Его генетический профиль совпал с образцами, собранными с места преступления. Мужчина был задержан, ему предъявили обвинение. Установлено, что обвиняемый живёт во Владимирской области, ранее несколько раз был судим за изнасилования и кражи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Саратове 39-летний насильник представился коммунальщиком и проник в дом 75-летней пенсионерки. Злоумышленник изнасиловал пожилую женщину, отобрал у неё 3450 рублей и попытался убить.
Комментарии 20
Криминал , Происшествия , Изнасилование , Орехово-Зуево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку
«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку
«Завалил мента — уважуха»
«Завалил мента — уважуха»
Лукашенко заподозрили в найме задержанных россиян
Лукашенко заподозрили в найме задержанных россиян
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия Криминал
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Еще одна страна открыла границы для россиян
00:17
Еще одна страна открыла границы для россиян
В мире Статьи
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку
00:28
Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку
В мире
Власти ответили на слухи о полном открытии границ РФ
00:21
Власти ответили на слухи о полном открытии границ РФ
Общество
«Вакцина от COVID-19 — прикрытие биологического оружия»
00:19
«Вакцина от COVID-19 — прикрытие биологического оружия»
В мире
Раскрыта правда о разводе Пугачевой и Галкина
01:00
Раскрыта правда о разводе Пугачевой и Галкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение