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Помощник депутата заксобрания Петербурга Коваля арестован 

RT на русском и ещё 41 1 час назад
Помощник депутата Коваля арестован
Фото: РИА Новости
Суд заключил под стражу помощника ранее арестованного депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля — Андрея Гришина.
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Гришина», — заявили там.

Гришин подозревается в посредничестве во взяточничетсве.
31 июля Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу депутата заксобрания города Романа Коваля, подозреваемого в деле о взятке.
По данным СК, взятка была дана за «способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств» определённым государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга.
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Криминал , Происшествия , Андрей Гришин , Роман Коваль , Санкт-Петербург
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