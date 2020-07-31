«Заманил ребенка в гараж, изнасиловал и уснул»

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, приметил жертву в магазине детских игрушек, где девочка находилась со своими друзьями. Он дал детям денег, а школьницу под предлогом сюрприза увел с собой. Он пришел с ребенком в гараж, где проживал, и там над ней надругался. После совершенного преступления злоумышленник уснул, а девочка смогла выбраться на улицу, где рассказала о произошедшем первому встречному прохожему. Он обратился в полицию. Подозреваемого задержали.