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Россиян изнасиловал 8-летнюю девочку и уснул 

Павел Тиунов и ещё 1 19 минут назад
«Заманил ребенка в гараж, изнасиловал и уснул»
Фото: РИА Новости
В Абакане арестовали 50-летнего местного жителя, который обвиняется в изнасиловании 8-летнего ребенка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республики Хакасия.
По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, приметил жертву в магазине детских игрушек, где девочка находилась со своими друзьями. Он дал детям денег, а школьницу под предлогом сюрприза увел с собой. Он пришел с ребенком в гараж, где проживал, и там над ней надругался. После совершенного преступления злоумышленник уснул, а девочка смогла выбраться на улицу, где рассказала о произошедшем первому встречному прохожему. Он обратился в полицию. Подозреваемого задержали.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и «Иные действия сексуального характера». Обвиняемого на время расследования отправили в следственный изолятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве 32-летней учительнице удалось отбиться от насильника при помощи банки с энергетиком. Женщина дала солидный отпор 30-летнему злоумышленнику, который, не реализовав свой преступный план, вынужден был ретироваться. Спустя месяц после нападения он был задержан правоохранителями.
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Абакан
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