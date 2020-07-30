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Расчлененный труп звезды «Версуса» найден в Санкт-Петербурге 

Газета.Ru 1 час назад
Пять пакетов: звезду «Версуса» расчленили в Петербурге
Фото: versusbattleru/YouTube.com
Расчлененный труп украинского рэпера Энди Картрайта обнаружили в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, звезда «Версуса» скончался от передозировки, после чего его жена, не хотевшая «бесславной смерти» артиста, расчленила его тело, чтобы он «просто исчез».
В Санкт-Петербурге нашли расчлененный труп украинского рэпера Энди Картрайта, сообщает «Фонтанка». Останки музыканта пролежали несколько дней в квартире на Невском проспекте.
Источник утверждает, что 29 июля о случившемся полиции рассказала адвокат супруги погибшего, которая передала слова 36-летней женщины. По ее версии, Энди Картрайт умер от передозировки четыре дня назад — и она расчленила его тело, чтобы спрятать. Жена музыканта также уточнила, что не желала для мужа бесславной смерти и решила, что лучше он «просто исчезнет».
Кроме того, СМИ сообщили, что в квартире были обнаружены пять пакетов с частями тела, которые лежали в холодильнике. Супруга рэпера в данный момент задержана, с места трагедии были изъяты нож, молоток, ножовка, таз и разделочная доска.
Источник в правоохранительных органах подтвердил «Комсомольской правде» информацию о происшествии: «В полицию позвонила 52-летняя адвокат, знакомая Марины (супруга музыканта — „Газета.Ru“). Она объяснила, что та ей рассказала о смерти мужа и о том, как она решила избавиться от тела».
Как сообщили в Главном следственно управлении СК России по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Одним из первых на гибель известного артиста отреагировал Ресторатор, организатор «Версуса», где в свое время выступал Энди Картрайт. В Twitter он рассказал, что написал супруге музыканта — и, «кажется, все плохо». «Написал Марине. Но, кажется, все плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают», — отметил организатор рэп-баттлов.
В комментарии «Газете.Ru» Ресторатор назвал Энди Картрайта «очень приятным и талантливым человеком», признавшись, что не знал об употреблении тяжелых наркотиков покойным.

«Обожаю его рэп. Про тяжелые наркотики слышу впервые. Вообще про наркотики не знал», — подчеркнул он.

По словам Ресторатора, Энди Картрайт и его супруга познакомились именно на «Версусе»: «Хорошо ее знал и бывал у них в гостях. Она все делала для его карьеры».
Согласно СМИ, настоящее имя рэпера — Александр Юшко, ему было немногим более 30 лет. Он родился в украинском городе Нежин и большинству поклонников российского рэпа известен как участник «Версуса», в котором пробовался несколько раз. В частности, на баттлах Ресторатора он встречался с Giga1, Грязным Рамиресом, Млечным, Obe 1 Kanobe, Эмио Афишл и ATL. Кроме того, на его счету несколько альбомов и микстейпов, включая пластинку «Форева я», которая вышла в 2018 году.
Последний пост в Instagram Энди Картрайта был опубликован три дня назад (хотя, по словам его супруги, которые передаются в прессе, он ушел из жизни еще ранее) — на выложенном в его профиле фото запечатлена рука с татуировкой катафалка и надписью «Будет маловат».
В одном из интервью хип-хоп-исполнитель, говоря о наркотиках, подчеркивал, что он против употребления «любых химических веществ — независимо от того, легальны они или нет, наркотики это или пищевые добавки».

«Не могу сказать, что никогда не оступался от этих убеждений, но то были единичные случаи», — цитирует рэпера Versusb.ru.

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Комментарии 1
Криминал , Статьи , Шоу-бизнес , Александр Юшко , МВД , Газета.Ru , Фонтанка.Ру , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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