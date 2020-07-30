Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте были обнаружены останки популярного рэпера Энди Картрайта, сообщает «Фонтанка». Тело артиста расчленила его супруга.

29 июля в полицию позвонил адвокат 36-летней вдовы рэпера и заявил о том, что Картрайт скончался от передозировки наркотиками. Юрист, пересказывая правоохранителям версию жены артиста, подчеркнул, что женщина не хотела бесславной смерти для своего супруга и решила, что он должен «просто исчезнуть». С этой целью она расчленила тело мужа и расфасовала его по черным пакетам, которые планировала спрятать. Однако по непонятной пока причине женщина не довела дело до конца.

Полицейские, приехав в квартиру в доме No134 на Невском проспекте, обнаружили пакеты с останками тела, а также нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску со следами крови. В настоящее время назначено проведение доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Журналисты Telegram-канала «Mash на Мойке» уточняют , что расчлененное тело рэпера на протяжении четырех дней хранилось в холодильнике на одной полке с солеными огурцами.

В настоящее время назначено проведение доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов , обвиненный в убийстве и расчленении своей возлюбленной, заявил, что на преступление его толкнула травля со стороны преступной группы историка Евгения Понасенкова . Он подчеркнул, что в результате вокруг него образовалась психотравмирующая обстановка, которая привела к трагедии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиненный в убийстве и расчленении своей возлюбленной, заявил, что на преступление его толкнула травля со стороны преступной группы историка Евгения Понасенкова. Он подчеркнул, что в результате вокруг него образовалась психотравмирующая обстановка, которая привела к трагедии.