Завершено расследование по делу Голунова

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела бывших полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом в среду, 29 июля, рассказал адвокат одного из обвиняемых Алексей Коврижкин.
По его словам, следователи предъявили подозреваемым обвинение в окончательной редакции. Подзащитный адвоката признал свою вину, сообщает ТАСС.
Ранее суд продлил арест четырем бывшим полицейским по делу Голунова.
Дело Ивана Голунова
Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Правоохранительные органы утверждали, что его схватили с мефедроном, однако вскоре уголовное преследование было прекращено «в связи с недоказанностью участия» в преступлении. Впоследствии Голунов скажет, что запрещенные вещества ему подкинули. Далее ряд сотрудников правопорядка лишились должностей ввиду разразившегося скандала. Как отмечал президент России Владимир Путин, против пяти полицейских возбудили уголовное дело.
В настоящее время расследуется дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
14 января Голунова признали потерпевшим по данному делу.
29 января экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были доставлены в следственный отдел на допрос.
Позднее СК сделал заявление о том, что стражи порядка незаконно приобрели запрещенные вещества и сами же подбросили их Голунову.