Завершено расследование по делу Голунова

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По его словам, следователи предъявили подозреваемым обвинение в окончательной редакции. Подзащитный адвоката признал свою вину, сообщает ТАСС.

Ранее суд продлил арест четырем бывшим полицейским по делу Голунова.

Дело Ивана Голунова

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Правоохранительные органы утверждали, что его схватили с мефедроном, однако вскоре уголовное преследование было прекращено «в связи с недоказанностью участия» в преступлении. Впоследствии Голунов скажет, что запрещенные вещества ему подкинули. Далее ряд сотрудников правопорядка лишились должностей ввиду разразившегося скандала. Как отмечал президент России Владимир Путин , против пяти полицейских возбудили уголовное дело.

В настоящее время расследуется дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

14 января Голунова признали потерпевшим по данному делу.

29 января экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов , Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были доставлены в следственный отдел на допрос.

Позднее СК сделал заявление о том, что стражи порядка незаконно приобрели запрещенные вещества и сами же подбросили их Голунову.