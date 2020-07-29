Не успела сбежать: как расчленитель издевался над женой

29-летнего жителя Санкт-Петербурга, который убил и расчленил супругу за то, что та отказалась вернуться к нему, арестовали. По данным СК, мужчина сперва отвел девушку в ресторан, чтобы помириться, а после отказа заманил в квартиру и зарубил топором. После этого он расчленил тело — часть останков спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна. Сокурсники мужчины рассказали, что еще до трагедии он вел себя агрессивно — в том числе нападал на них с ножницами.

В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела 29-летнего местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве 24-летней супруги. Во вторник, 28 июля, мужчину арестовали. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Отмечается, что свою вину петербуржец признал полностью.

«Мне очень жаль и тяжело. Стыдно перед родителями моей жены за то, что я натворил. Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь», — пояснил петербуржец в ходе допроса.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 27 июля 2020 года. При этом, согласно записям с камер видеонаблюдения, перед убийством мужчина отвел жену в ресторан, чтобы наладить отношения.

Как сообщали местные СМИ, в последнее время отношения между супругами сильно накалились — девушка собиралась подавать на развод и забрать у мужа ребенка.

«У них были постоянные ссоры, он ее избивал и угрожал. Из-за этого она и решила с ним развестись, переехала жить к маме. Но он продолжал делать вид, что ничего не происходит. Хотел ее вернуть», — рассказала одна из подруг погибшей kp.ru.

Мужчина настойчиво пытался вернуть жену. В одном из сообщений в соцсетях он пригрозил ей убийством в том случае, если она не согласится продолжать отношения. Тем не менее девушка не шла на уступки, передавал портал 78.ru.

После того как супруга в очередной раз ему отказала, он решил расправиться с ней. Более того, выяснилось, что к убийству он готовился заранее — привез топор с дачи и подготовил моющие средства.

«Муж нанес жене не менее трех ударов топором по голове, после чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры», — уточнили в СК.

Приехавшие на место происшествия полицейские застали его за уборкой — увидев останки около дома, соседи сразу позвонили в полицию. Правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Вскоре на него возбудили уголовное дело.

Между тем, как рассказали знакомые пары kp.ru, убийца и его жертва познакомились несколько лет назад в реабилитационном центре.

«Она с детства была инвалидом по слуху, училась из-за этого в специализированной школе. Три года назад ей сделали операцию, поэтому она попала в лечебницу. Он лежал там же, медики нашли у него опухоль мозга, с которой он активно боролся», — уточнила приятельница погибшей

Она также добавила, что супруг часто ревновал девушку. По словам друзей, он запрещал ей общаться в соцсетях и встречаться со знакомыми. О неуравновешенности и агрессивности сообщили и сокурсники арестованного.

«Он всегда сидел на первой парте, ни с кем не общался, вел себя как отшельник, ходил в кожаной куртке и спортивных штанах, носил ботинки и кепку. Помню случай: две девушки бросались бумажками, попали в него случайно.

Он начал жаловаться на них в деканат и писать угрозы в соцсетях. Я ответил на его угрозы, в ответ он попробовал подраться со мной, что не особо получилось. И через час он уже стоял с ножницами в руках на улице возле института», — вспоминает один из одногруппников обвиняемого.

Представитель местного товарищества собственников жилья также рассказала 78.ru, что задержанный по подозрению в убийстве девушки петербуржец ранее уже вызывал недоумение у местных жителей и слыл среди них неадекватным человеком.

«Мы судились с ним по поводу протечек в квартире, якобы его заливало, хотя на самом деле у них просто не было никаких вентиляционных отверстий, скапливалась влага на натяжном потолке на кухне. Он неадекватный человек, больной человек, агрессивный. Он иногда такие вещи мог себе позволить. И оскорблял нас. Вспышки гнева были у него», — отметила женщина.

По мнению подруг, мужчина так запугал свою супругу, что за неделю до смерти она призналась им, что ей приснилось, что муж пытается зарезать ее — она также написала приятелям о плохом предчувствии и страхе смерти.