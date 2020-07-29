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59-летний забайкалец выстрелил из пневматики в 9-летнего ребенка из-за непослушания 

Zab.ru 1 час назад
Россиянин выстрелил в ребенка из-за непослушания
Фото: Zab.ru
В Приаргунском районе местного 59-летнего жителя задержали по подозрению в совершении преступления. По данным следствия, мужчина выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика из-за того, что он забрался на запасное колесо его внедорожника. Об этом 29 июля порталу ZAB.RU сообщили в пресс-службе СК по Забайкальскому краю.

«По данным следствия, 27 июля 2020 года в поселке Приаргунск подозреваемый выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика, в результате чего ребенок госпитализирован с проникающим пулевым ранением грудной клетки. Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки», — говорится в сообщении.

Следователи задержали мужчину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Изъята пневматическая винтовка марки Hatsan, назначены необходимые судебные экспертизы. Опрошен пострадавший мальчик, его родители, другие свидетели и очевидцы. Допрошен подозреваемый.
Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Криминал , Происшествия , СКР , Забайкальский Край , Приаргунск
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