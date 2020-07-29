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В Сургуте молодой человек сжег свою бабушку в дачном домике 

Уральский меридиан 3 часа назад
Россиянин сжег свою бабушку в дачном домике
Фото: РИА Новости
Следственным отделом по городу Сургут следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По версии следствия 27.07.2020 около 22 часов подозреваемый, под действием наркотических веществ решил совершить поджег дачного дома, расположенного в СОТе «Виктория» города Сургут, в котором проживала его 71-летняя бабушка. С этой целью он разлил в помещении первого этажа дома бензин, затем, дождавшись пока его бабушка вошла внутрь дома, поджег его. В результате происшествия потерпевшая, не имея возможности выйти из горящего дома скончалась, предварительно — от отравления угарным газом, сам дом полностью уничтожен огнем», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Подозреваемый задержан, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, следователь ходатайствовал перед судом о заключении злоумышленника под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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