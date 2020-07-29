Челябинский областной суд приговорил депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа в регионе Азамата Зарипова к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве жены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу облсуда.

По данным Следственного комитета, в ночь с 20 на 21 августа 2019 года в квартире одного из домов поселка Локомотивный мужчина во время бытовой ссоры с супругой дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина скончалась на месте. Отмечается, что обвиняемый владел оружием законно.

Мужчину поместили под стражу. В прокуратуре региона сообщили, что Зарипов совершил преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на глазах двух детей – 2016 и 2007 годов рождения. Известно, что ранее он не был судим. Официально трудоустроен в должности главного врача "Областная больница" поселка Локомотивный, также является депутатом Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

В среду, 29 июля, суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год.