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В Хабаровском крае убили амурского тигра и продали тушу по частям 

Газета.Ru и ещё 1 49 минут назад
В Хабаровском крае убили амурского тигра
Фото: газета.ру
Житель Хабаровского края подозревается в убийстве самки краснокнижного амурского тигра и продаже частей ее туши. Об этом сообщили в МВД России по региону.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего ранее судимого жителя Вяземского района. Было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
В мае 2020 года мужчина незаконно добыл самку амурского тигра, занесенного в красную книгу России. Тушу животного он хранил в своем частном доме. В дальнейшем подозреваемый повез части туши тигра для продажи в Хабаровск.

"Задокументирован факт реализации головы, шкуры и фрагментов лап амурского тигра", — рассказали в ведомстве.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную красную книгу. По состоянию на осень 2019 года общая численность амурского тигра в России составляет 580-600 особей.
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Криминал , Происшествия , МВД , Хабаровский Край
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