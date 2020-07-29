В Хабаровском крае убили амурского тигра

Житель Хабаровского края подозревается в убийстве самки краснокнижного амурского тигра и продаже частей ее туши. Об этом сообщили в МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего ранее судимого жителя Вяземского района. Было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В мае 2020 года мужчина незаконно добыл самку амурского тигра, занесенного в красную книгу России. Тушу животного он хранил в своем частном доме. В дальнейшем подозреваемый повез части туши тигра для продажи в Хабаровск.

"Задокументирован факт реализации головы, шкуры и фрагментов лап амурского тигра", — рассказали в ведомстве.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную красную книгу. По состоянию на осень 2019 года общая численность амурского тигра в России составляет 580-600 особей.