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Из автомобиля убитого в Ингушетии росгвардейца похитили оружие 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 36 минут назад
Забрали оружие: подробности убийства росгвардейца
Фото: ТАСС
Совершившие нападение на сотрудника Росгвардии в Ингушетии забрали из автомобиля убитого пистолет, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По словам источника, совершившие нападение «из машины сотрудника забрали пистолет», «ведутся поиски троих подозреваемых», передает ТАСС.
В правоохранительных органах региона также не исключили, что нападавшие могут быть связаны с экстремистами. «Правоохранители склоняются именно к такой версии», — добавил источник.
Накануне неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружили труп сотрудника вневедомственной охраны. По словам источника в правоохранительных структурах республики, силовик погиб в результате обстрела автомобиля неизвестными.
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Криминал , Происшествия , Росгвардия , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия
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