Три удара ножом в грудь: наказал друга за отказ выпить

43-летнего жителя Саратова арестовали по подозрению в убийстве 44-летнего знакомого. По данным СК, между приятелями произошел конфликт из-за того, что гость отказался выпить утром — уже после вечернего застолья. В ходе ссоры предполагаемый преступник ударил хозяина жилища три раза ножом в грудь. После этого он попытался сшить ему рану и даже изготовил скобы из консервной банки.

В Саратове 43-летний местный житель арестован по подозрению в убийстве 44-летнего приятеля. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 14 июля в квартире дома в 3-м Кавказском тупике города Саратова. Накануне приятели вместе с подругой выпивали спиртное, после чего на следующий день хозяин жилища предложил гостю продолжить застолье. Однако тот отказался.

После этого между мужчинами начался конфликт, в ходе которого предполагаемый преступник схватил нож и напал на хозяина квартиры — он нанес ему три удара в грудь. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением сердца, которое привело к массивной кровопотере.

Осознав, что он сделал, саратовец отвел приятеля в комнату, где попытался оказать ему помощь. Взяв иголку и нитки, он попытался наложить на ранения швы. Кроме того, разрезал металлическую банку из-под пива, и, изготовив скобы, стал накладывать их на места порезов, а также обматывать тело друга бинтом.

Несмотря на это жертва скончалась от полученных ранений. В итоге злоумышленник вместе с гостьей покинули место происшествия. Мужчина решил не возвращаться домой, а бродяжничать на улицах города, где его спустя две недели обнаружили сотрудники правоохранительных органов

Следственным комитетом по Саратовской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». 43-летнего подозреваемого арестовали — ему предъявили обвинение. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование дела продолжается.

Тем временем суд рассматривает дело жителя поселка Кадома Рязанской области. Его судят за убийство знакомого, который отказался вместе с ним выпивать. Тело 66-летнего мужчины было найдено у дома предполагаемого преступника 24 сентября 2019 года. Накануне к нему в гости зашел приятель и предложил выпить, когда хозяин отказался, между мужчинами произошла ссора.

В результате конфликта гость жестоко избил оппонента, в том числе и металлической трубой. В общей сложности было нанесено более 70 ударов. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.

Сперва задержанный признался в убийстве, однако затем изменил показания. Дома у него нашли брюки со следами крови погибшего. По версии подозреваемого, кровь попала ему на одежду несколько месяцев назад, когда они с потерпевшим рубили дрова и у него пошла кровь носом — эксперты опровергли это заявление.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела завершено — его передали на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее за похожее преступление осудили 26-летнего жителя Орловской области. Суд установил, что в декабре 2019 года он вечером отправился к торговке самогоном и приобрел у нее две бутылки. Одну выпил сам, а вторую решил распить с живущим неподалеку знакомым.

Хозяин открыл дверь и не обрадовался позднему визиту незваного гостя — пить он также отказался. После этого гость, разозлившись, напал на оппонента — избил его бруском и деревянной тростью, которую нашел в прихожей.

Когда земляк потерял сознание, злоумышленник обследовал дом и скрылся, прихватив с собой мобильный телефон потерпевшего. Избитый же был доставлен в больницу имени Семашко, где вскоре скончался.