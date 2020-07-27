Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна

В Санкт-Петербурге бытовой конфликт на фоне развода закончился кровавой расправой — ревнивый муж зарубил жену топором, расчленил ее тело и выкинул из окна. В тот же день останки нашли местные жители. Приехавшие на место происшествия полицейские застали предполагаемого убийцу за уборкой. Кисти и ноги супруги в это время уже были упакованы в чемодан, который мужчина планировал вынести вместе с мусором.

Под окнами одного из жилых домов Санкт-Петербурга обнаружено тело женщины без конечностей и головы. По подозрению в убийстве задержан ее муж, сообщает региональный Следственный комитет

По данным следователей, преступление было совершено в ночь на 27 июля. Прохожие обратили внимание на расчлененное тело рано утром и сразу же заявили в полицию. Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов , убийство произошло на фоне бытового конфликта между 24-летней девушкой и ее 29-летним мужем.

«Подозреваемый, находясь в одной из квартир вышеуказанного дома совместно со своей супругой, в ходе бытовой ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее трех ударов топором по голове последней, после чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры», — сообщили в СК.

Как сообщают местные СМИ, в последнее время отношения между супругами сильно накалились — девушка собиралась подавать на развод и забрать у мужа ребенка.

Мужчина был не согласен на такой расклад и настойчиво пытался вернуть жену. Как сообщает 78.ru, в одном из сообщений в социальных сетях он пригрозил ей убийством в том случае, если она не согласится продолжать отношения. Тем не менее девушка не шла на уступки.

За день до убийства мужчина привез с дачи топор и позвал жену в гости. В очередной раз не получив положительный ответ, он расправился с супругой, отрубил ей кисти и ноги и выбросил тело в окно.

Приехавшие на место происшествия полицейские застали его за уборкой. Увидев останки девушки, упакованные в чемодан, правоохранители задержали предполагаемого убийцу. На первом же допросе он дал признательные показания.

Представитель местного товарищества собственников жилья рассказала 78.ru, что задержанный по подозрению в убийстве девушки петербуржец ранее уже вызывал недоумение у местных жителей и слыл среди них неадекватным человеком.

«Мы судились с ним по поводу протечек в квартире, якобы его заливало, хотя на самом деле у них просто не было никаких вентиляционных отверстий, скапливалась влага на натяжном потолке на кухне. Он неадекватный человек, больной человек, агрессивный. Он иногда такие вещи мог себе позволить. И оскорблял нас. Вспышки гнева были у него», — отметила женщина.

Соседи молодой семьи, которая заключила брак всего два года назад, также сообщили о многочисленных скандалах с неуравновешенным мужчиной. По их словам, причиной для такого поведения могла стать травма головы, которую он получил недавно, однако официального подтверждения этой информации от органов пока не поступало.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК.

Ранее, в середине июня, Следственный комитет по Ленинградской области сообщал о фрагментах тела мужчины, которые местные жители обнаружили в реке в Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов и врачи зафиксировали на теле, которое было обнаружено позже, следы насильственной смерти.

«По данному факту Следственным отделом по городу Кировскследственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщали следователи.

Сейчас по делу по-прежнему проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.