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Основателя сети «Корчма „Тарас Бульба“ могут объявить в международный розыск 

RT на русском и ещё 7 20 минут назад
Основателем «Тараса Бульбы» может заняться Интерпол
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Основателя сети ресторанов «Корчма »Тарас Бульба» Юрия Беловайна могут объявить в международный розыск по новому делу.
«Его (Белойвана — RT) планируется объявить в международный розыск», — цитирует РИА Новости заместителя председателя Следственного комитета России генерал-полковника Елену Леоненко.
Отмечается, что Беловайна планируют объявить в розыск по делу о сокрытии 57 млн руб.
Леоненко добавила, что он скрылся от органов следствиям.
5 ноября 2019 года Преображенский суд Москвы освободил от наказания в связи с болезнью Юрия Белойвана, осуждённого по делу о неуплате налогов.
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Криминал , Происшествия , Юрий Белойван , Тарас Бульба , Елена Леоненко , СКР , РИА Новости
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