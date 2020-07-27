Основателем «Тараса Бульбы» может заняться Интерпол

Основателя сети ресторанов «Корчма »Тарас Бульба» Юрия Беловайна могут объявить в международный розыск по новому делу.
«Его (Белойвана — RT) планируется объявить в международный розыск», — цитирует РИА Новости заместителя председателя Следственного комитета России генерал-полковника Елену Леоненко.
Отмечается, что Беловайна планируют объявить в розыск по делу о сокрытии 57 млн руб.
Леоненко добавила, что он скрылся от органов следствиям.
5 ноября 2019 года Преображенский суд Москвы освободил от наказания в связи с болезнью Юрия Белойвана, осуждённого по делу о неуплате налогов.