«Я убила его»: женщина в черном зарезала младенца

Жительницу Лондона арестовали после того, как она, одевшись во все черное, перерезала горло девятимесячному мальчику. По данным СМИ, после случившегося девушка позвонила отцу младенца и заявила: «Я убила твоего ребенка». Соседи злоумышленницы сообщили, что, когда ее вели к машине полицейских, она улыбалась и кричала на правоохранителя. Между тем в участок забрали и супруга британки — он находился в истерическом состоянии.

В Лондоне арестовали местную жительницу, которая перерезала горло девятимесячному ребенку, сообщает издание The Mirror.

По данным СМИ, трагедия произошла в ночь на 23 июля 2020 года в районе Уэмбли северо-западного округа Лондона. Тогда девушка оделась во все черное, перерезала горло младенцу, а затем позвонила супругу и сказала:

«Я убила твоего ребенка».

По словам соседей, когда правоохранители надевали на предполагаемую злоумышленницу наручники, она улыбалась. 45-летняя местная жительница Илона Сидорова принесла еду и напитки из своего дома для тех, кто проводил экспертизы на месте преступления, а также соседям.

«Я вернулась после ночной смены, перед дверью был какой-то шум и крик. Сначала я увидела женщину в черном. Она уже была в наручниках и кричала на полицейского. Примерно в 15 метрах отсюда был мужчина. Он был в истерике, кричал — полиция посадила его в машину, а затем и ее», — уточнила женщина.

Известно, что в жилище, где произошло убийство, проживали несколько семей — всего восемь человек. Никто из них не слышал, как девушка расправлялась с младенцем.

«Я был в шоке. Я работаю в доме для людей с психическими расстройствами, но никогда не замечал ничего странного или подозрительного в поведении этой дамы», — заявил сосед британки.

Командир Северо-Западного полка Рой Смит заявил, что на данный момент правоохранители не ищут других подозреваемых — девушке предъявлено обвинение в убийстве.

«Это трагический инцидент, и мои мысли со всеми пострадавшими, включая семью и наших первых спасателей, которые бросились на место преступления. Хотя я знаю, что последствия этой смерти повлияют на всю местную общину, пожалуйста, будьте уверены, что мы делаем все возможное для расследования и на этой ранней стадии не ищем никого другого в связи со смертью», — пояснил полицейский.

Между тем похожая история произошла и в России. Так, в январе 2020 года в Пермском крае 32-летняя многодетная мать задушила годовалую дочь и пятилетнего сына, после чего попыталась покончить с собой. При этом в соседней комнате спали еще двое малолетних детей.

По данным СК, трагедия произошла 23 января в селе Егва. Сразу после убийства женщина позвонила супругу и сообщила о случившемся. «Мы с ней давно не общались, но наши общие знакомые говорили:

»Если мы где-то случайно с ней и встречаемся, то только в храме или соборе. Она очень набожный человек», — рассказывала соседка.

Более того по ее словам, к семье периодически приезжали родственники — они были очень дружной семьей. Когда ей сообщили о произошедшем, женщина была в шоке.

«Около 9 утра 23 января ко мне постучался полицейский. Когда он сообщил, что произошло, я сначала не поверила. Да я до сих пор от шока отхожу. Семья ну очень положительная, даже, я бы сказала, идеальная», — уточняла она в разговоре с kp.ru

Между тем подруга злоумышленницы заявляла, что ЧП могло произойти из-за усталости, которую испытывала многодетная мать.

«Младшие дети ведь совсем маленькие были. Представляете, что происходит, если все четверо заболеют, например, и весь день дома лежат? Конечно, мама сильно уставала. Но все равно не видно было, что Алла не справляется или ей плохо», — отметила приятельница.

Ее версию подтвердила и прихожанка храма в который ходила сельчанка. Она подчеркивала, что женщина жаловалась на бессонницу и депрессию. Известно, что незадолго до трагедии Алла обращалась за психологической помощью, поскольку она чрезмерно опекала детей.

«Вы растили четверых детей? Это тяжело. А еще, мне кажется, ей не хватало общения. Она звала меня в гости, но я не успевала — дела. Мы с лета так ни разу и не увиделись, но знакомые говорили, что ей тяжело. Хотя муж у нее очень заботливый — всегда привозил их с детками на службу, потом забирал, помогал как мог», — уточняла знакомая женщины.