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Россиянин убил жену, дочь и себя 

Артём Кульша и ещё 4 35 минут назад
Россиянин убил семью и покончил с собой
Фото: РИА Новости
Житель города Калачинска Омской области убил жену и дочь и покончил жизнь самоубийством. Об этом в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Омской области сообщили РИА Новости.
Согласно версии следствия, в мае 2019 года 50-летний мужчина убил жену за то, что она захотела развестись с ним, и их общую 15-летнюю дочь за то, что она стала свидетельницей преступления, не тронул восьмилетнего сына, который смотрел мультфильмы, и скрылся.
Некоторое время спустя в квартире, в которой жила семья, были обнаружены следы крови. В данной связи мужчина был объявлен в розыск. Месяц спустя был найден его автомобиль, а в нем — следы крови. Несколько дней спустя мужчина был обнаружен мертвым в сарае на окраине Калачинска. Он покончил с собой.
На днях тела убитых им жены и дочери были найдены в лесу в полутора километрах от места, где ранее была обнаружена его машина. Они были завернуты в одеяло и закопаны. Тот факт, что это именно те самые мать и дочь, предварительно подтвердила геномная экспертиза. Останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
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Криминал , Происшествия , Человек года , СКР , РИА Новости , Омская Область
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