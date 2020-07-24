Россиянин убил семью и покончил с собой

Согласно версии следствия, в мае 2019 года 50-летний мужчина убил жену за то, что она захотела развестись с ним, и их общую 15-летнюю дочь за то, что она стала свидетельницей преступления, не тронул восьмилетнего сына, который смотрел мультфильмы, и скрылся.

Некоторое время спустя в квартире, в которой жила семья, были обнаружены следы крови. В данной связи мужчина был объявлен в розыск. Месяц спустя был найден его автомобиль, а в нем — следы крови. Несколько дней спустя мужчина был обнаружен мертвым в сарае на окраине Калачинска. Он покончил с собой.

На днях тела убитых им жены и дочери были найдены в лесу в полутора километрах от места, где ранее была обнаружена его машина. Они были завернуты в одеяло и закопаны. Тот факт, что это именно те самые мать и дочь, предварительно подтвердила геномная экспертиза. Останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.