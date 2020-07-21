Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемь членов ореховской ОПГ пойдут под суд в Подмосковье 

ТАСС 28 минут назад
Члены ореховской ОПГ пойдут под суд в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Уголовное дело в отношении восьми членов ореховской банды направлено в суд в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов ореховской ОПГ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу", — сообщила Врадий.
Они обвиняются в участии в банде, совершении 14 убийств, восьми покушениях на убийство, а также в приготовлении одного убийства. На счету восьми членов ОПГ с 1996 года не один десяток преступлений. Самые громкие из них — это нападение 17 июля 2010 года на автомобиль Range Rover, в котором передвигался гендиректор фирмы "Одинцовское подворье" Сергей Журба вместе с охранником и водителем. Фигуранты из двух автоматов 98 раз стреляли по машине, в результате охранник погиб на месте, водитель и гендиректор пострадали.
4 июня 2014 года около 10 часов утра в Одинцове член банды на чердаке многоквартирного жилого дома в очередной раз совершил покушение на убийство Журбы и выстрелил в него из огнестрельного оружия. Ранение потерпевший получил в область жизненно важных органов, после чего был госпитализирован. Он остался жив.
12 сентября 2014 года около 20:30 у подъезда дома по улице Гашека в Москве один из членов ОПГ не менее четырех раз выстрелил в юриста Татьяну Акимцеву, которая оказывала юридические услуги Журбе, и совершил не менее двух выстрелов в сопровождавшего ее водителя. От полученных ранений они умерли на месте. Бандит скрылся на машине с другим членом ОПГ, который ожидал его в условленном месте.
24 октября 2014 года около 7:30 в Одинцовском районе убиты заместитель гендиректора фирмы "Одинцовское подворье" и его супруга. Автомобиль Volvo обнаружен неподалеку от ворот их дома в кювете с телами потерпевших с огнестрельными ранениями. Не менее 30 выстрелов из автоматического оружия было произведено по их автомобилю.
Обыски и приговоры
В ходе обысков в Одинцовском районе Подмосковья и Тверской области в тайниках членов ОПГ был обнаружен и изъят схрон оружия: огнемет, противотанковый гранатомет, снайперская винтовка Драгунова, четыре автомата Калашникова, пять пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы наган, большое количество гранат и боеприпасов к оружию.
Некоторые члены ОПГ уже предстали перед судом. Буторин, Белкин и Васильченко осуждены к пожизненному лишению свободы, Саусарагису назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, Полянский приговорен к 22 годам, Пронин — к 25 годам, Кременецкий — к 19 годам, Сосновский — к 17 годам.
ТАСС: последние новости
В квартире на западе Москвы нашли убитой 90-летнюю преподавательницу ВГИК В квартире на западе Москвы нашли убитой 90-летнюю преподавательницу ВГИК В Москве следователи задержали серийного насильника В Москве следователи задержали серийного насильника Получивший два пожизненных срока маньяк из Иркутской области сознался еще в двух убийствах Получивший два пожизненных срока маньяк из Иркутской области сознался еще в двух убийствах
Комментарии
Криминал , Происшествия , Татьяна Акимцева , Сергей Журба , СКР , ФСИН , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Россиянам рассказали о новом всплеске коронавируса
00:57
Россиянам рассказали о новом всплеске коронавируса
Общество
Эрдоган назвал условие ухода Турции из Сирии
01:59
Эрдоган назвал условие ухода Турции из Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение