«Хочу смертной казни»: убийца молил о смерти

41-летнего жителя Республики Татарстан Айнура Харисова осудили на пожизненное заключение за убийство 38-летней супруги, ее 19-летнего пасынка, а также своего двухлетнего ребенка. По данным следствия, пьяный мужчина сперва напал на жену, а после на родственников, которые проснулись от криков, — расправы удалось избежать только 12-летнему пасынку злоумышленника, который выпрыгнул в окно и в мороз побежал просить о помощи. В последнем слове Харисов попросил смертной казни.

В Татарстане 41-летнего местного жителя Айнура Харисова признали виновным в убийстве трех человек, в том числе двухлетнего мальчика. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Суд установил, что трагедия произошла в ночь на 3 декабря 2019 года в городе Менделеевске . В тот день мужчина выпивал в квартире дома, расположенного на улице Юбилейной. После этого он взял телефон супруги и начал читать ее переписки в соцсетях — мужчина нашел сообщения от соседа пары и заподозрил ее в измене, рассказал он в ходе судебного заседания.

Женщина убедила его, что повода ревновать нет, однако заявила, что больше не любит его и хочет расстаться. Разозлившись, пьяный супруг схватил нож и напал на нее — позднее медики обнаружат на ее теле не менее 25 колото-резаных ранений.

От криков проснулся двухлетний сын пары, который попытался защитить мать. В итоге Харисов убьет и его, нанеся 34 удара ножом. После этого из соседней комнаты вышел 19-летний пасынок злоумышленника, он бросился на мужчину сзади и попытался задушить. Однако отчим зарезал и его, после чего выбросил нож в раковину, умылся, собрал все связки ключей и вышел из квартиры, заперев ее на замок.

При этом во время преступления в квартире находился еще один ребенок. 12-летний мальчик разбил окно, выпрыгнул через него на улицу. В шоковом состоянии, без одежды, с ранами и порезами от стекла, он добежал до ближайшей круглосуточной пекарни. Там его встретили сотрудники, которым он коротко рассказал, что произошло — взрослые позвонили в полицию и вызвали скорую помощь.

Известно, что прежде, чем покинуть место преступления, Харисов оставил записку. «Вот этот человек с кем изменяла и до сих пор изменяет, я просил вернуться ко мне, сказал прощу, только будь со мной, она отказалась, я не могу жить без нее, простите меня пожалуйста, я лучше буду на том свете с ней», — написал убийца, его орфография сохранена.

После побега Харисов отправился в город Елабуга — там он купил алкоголь и закуску, а затем отправился на свое прежнее место работу — слесарную, где и уснул. Утром экс-начальник обнаружил его в крови и вызвал полицию.

Его арестовали и возбудили два уголовных дела: «Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего» и «Покушение на убийство малолетнего». Свою вину мужчина не отрицал, однако позднее заявил, что все произошло в состоянии аффекта. В ходе следствия ему провели две комплексно психолого-психиатрические экспертизы, которые установили его вменяемость.

Во время судебных разбирательств мать убитой рассказала, что пара поженилась в 2016 году. Для женщины этот брак был третьим. Самого Харисова она описала как человека скрытного, «темного», но родной сын якобы очень сильно любил его. На других детей, по словам женщины, Харисов смотрел со злобой. Старший сын зачастую защищал мать: когда Харисов приходил домой пьяный, тот вызывал ему такси, выводил из дома и отправлял в Елабугу, передавал портал «Бизнес.Online».

Во время слушаний адвокат Харисова Лилия Габдрахманова призывала увидеть в подсудимом человека, нуждающегося в помощи. Она также подчеркивала, что он просто болезненно отреагировал на то, что жена его разлюбила.

«Он говорит, что очень любил ее и очень хотел сохранить семью. В тот роковой вечер Харисов поверил в шанс на воссоединение, но увидел паспорт соперника и его «заклинило», «выключило». Прошу о снисхождении и минимально возможном наказании», — отмечала защитница.

Сам Харисов в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном, а также попросил суд приговорить его к смертной казни.

«Мои слова здесь «пустые». Я ничего не буду говорить в свое оправдание. Я очень сожалею и раскаиваюсь в содеянном. Я все бы сделал, чтобы такого не случилось. Вину в содеянном признаю полностью, искренне раскаиваюсь, сожалею о содеянном. Прошу меня простить. Ваша честь, прошу дать мне возможность искупить вину. А если я этого не заслуживаю, то прошу приговорить меня к смертной казни», — заявил злоумышленник.

В итоге Харисова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима . Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски к подсудимому на общую сумму в 3,5 млн рублей — в счет компенсации морального вреда.