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Россиянка скончалась после жестокого изнасилования 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Россиянка умерла после изнасилования
Фото: РИА Новости
34-летняя женщина скончалась в больнице после изнасилования знакомым, говорится в сообщении, опубликованном на сайтеСледственного управления СК по Курской области. Злоумышленника приговорили к лишению свободы в колонии особого режима.
Россиянке устроили групповое изнасилование в туалете
Трагедия разыгралась в феврале 2020 года в городе Обоянь. 46-летний мужчина пьяный пришел в гости к своей знакомой, набросился на нее и жестоко изнасиловал. В результате потерпевшая получила серьезные травмы и была госпитализирована. Впоследствии она скончалась в больнице.
Злоумышленника задержали. В суде его вина была доказана.
«Мужчине назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что жительница Хабаровска, убившая мужчину, который ранил ее ножом и попытался изнасиловать, была осуждена на 8 лет колонии общего режима. Женщина также обязана выплатить родственникам погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Курская Область
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