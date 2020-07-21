Россиянка умерла после изнасилования

Трагедия разыгралась в феврале 2020 года в городе Обоянь. 46-летний мужчина пьяный пришел в гости к своей знакомой, набросился на нее и жестоко изнасиловал. В результате потерпевшая получила серьезные травмы и была госпитализирована. Впоследствии она скончалась в больнице.

Злоумышленника задержали. В суде его вина была доказана.

«Мужчине назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что жительница Хабаровска, убившая мужчину, который ранил ее ножом и попытался изнасиловать, была осуждена на 8 лет колонии общего режима. Женщина также обязана выплатить родственникам погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.