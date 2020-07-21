В центре Москвы изнасиловали школьницу

20 июля молодой человек обратился в полицию с заявлением о том, что его 16-летняя подруга была изнасилована. Сама она рассказала полицейским, что днем ранее отдыхала в кафе с 25-летним знакомым, почувствовала недомогание и потеряла сознание. Некоторое время спустя девушка пришла в чувства частично раздетой в незнакомой квартире в Колпачном переулке в центре Москвы.

Правоохранители инициировали проведение проверки по данному факту. В ходе нее они изобличили мужчину, с которым отдыхала потерпевшая, и его 29-летнего знакомого, уроженцев Таджикистана, в избиении и изнасиловании девушки.

Подозреваемые были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», житель Майкопа Андрей Курников был приговорен к пожизненному лишению свободы за то, что покушался на изнасилование 16-летней девушки, задушил ее фрагментом рыболовной сети и обокрал ее.