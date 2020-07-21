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Таджики изнасиловали несовершеннолетнюю в центре Москвы 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
В центре Москвы изнасиловали школьницу
Фото: РИА Новости
Граждане Таджикистана избили и изнасиловали несовершеннолетнюю жительницу Москвы. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».
20 июля молодой человек обратился в полицию с заявлением о том, что его 16-летняя подруга была изнасилована. Сама она рассказала полицейским, что днем ранее отдыхала в кафе с 25-летним знакомым, почувствовала недомогание и потеряла сознание. Некоторое время спустя девушка пришла в чувства частично раздетой в незнакомой квартире в Колпачном переулке в центре Москвы.
Правоохранители инициировали проведение проверки по данному факту. В ходе нее они изобличили мужчину, с которым отдыхала потерпевшая, и его 29-летнего знакомого, уроженцев Таджикистана, в избиении и изнасиловании девушки.
Подозреваемые были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», житель Майкопа Андрей Курников был приговорен к пожизненному лишению свободы за то, что покушался на изнасилование 16-летней девушки, задушил ее фрагментом рыболовной сети и обокрал ее.
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Криминал , Происшествия , Кредиты , МВД , АГН "Москва" , Москва , Таджикистан
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