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В Москве жестоко убита 90-летняя доцент ВГИКа 

Павел Тиунов и ещё 8 18 минут назад
Доцента ВГИК жестоко убили в Москве
Фото: ВГИК
В квартире престижного дома на Кутузовском проспекте найдено тело доцента Всероссийского института кинематографии Иды Шур, сообщает «Московский комсомолец». Правоохранители не исключают, что в преступлении замешаны «черные риелторы».
Известно, что 19 июля об исчезновении Иды Шур в полицию заявила ее подруга. Пенсионерка несколько дней не входила на связь. Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили внутри тело 90-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. Следователи завели уголовное дело по статье «убийство».
Сыщики полагают, что смерть доцента ВГИКа может быть связана с квартирой пенсионерки, которая расположена на Кутузовском проспекте в престижном, как пишут журналисты, доме 5/3.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Башкортостане в селе Леуза Кигинского района было обнаружено тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Следователи выяснили, что к пенсионеру ворвались грабители, связали его и избили. В результате пенсионер скончался. Правоохранители за информацию, которая поможет выйти на след злоумышленников, объявили награду в 500 тысяч рублей.
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Криминал , Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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