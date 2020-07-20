«Ангарский маньяк» сознался еще в двух эпизодах 

В связи с этим его этапировали из особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных в СИЗО-1 Иркутска.
Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило ему обвинение в убийстве женщины в июле 1995 года в Ангарске. До настоящего времени эта женщина числилась без вести пропавшей.
«По второму эпизоду следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств, после чего будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.
Как писали Sibnovosti.ru, ранее Михаил Попков был признан виновным в 81 убийстве и трех покушениях на убийство в 1992-2010 годы. Его дважды приговорили к пожизненному заключению.
Фото: youtube-канал СКР