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«Ангарский маньяк» сознался еще в двух эпизодах 

sibnovosti.ru 4 часа назад
«Ангарский маньяк» сознался еще в двух эпизодах
Фото: sibnovosti.ru
В связи с этим его этапировали из особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных в СИЗО-1 Иркутска.
Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило ему обвинение в убийстве женщины в июле 1995 года в Ангарске. До настоящего времени эта женщина числилась без вести пропавшей.
«По второму эпизоду следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств, после чего будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.
Как писали Sibnovosti.ru, ранее Михаил Попков был признан виновным в 81 убийстве и трех покушениях на убийство в 1992-2010 годы. Его дважды приговорили к пожизненному заключению.
Фото: youtube-канал СКР
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Криминал , Происшествия , Михаил Попков , СКР , МВД , ФСИН , Ангарск , Иркутск , Иркутская Область
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