В «Матросской Тишине» выявили мошеннический кол-центр

В московском следственном изоляторе «Матросская Тишина», как сообщает «КП», было раскрыто настоящее предприятие, целью которого было вымогательство денег через интернет и по телефону. В ходе обысков в тайниках в мебели были обнаружены телефоны и модемы, а для разговоров сидельцы пользовались беспроводными гарнитурами. При этом теоретически на территории СИЗО должна работать система подавления радиосигналов.

Хотя то, что телефонным банковским мошенничеством чаще всего занимаются именно заключенные, давно не секрет, все же существование настоящего мошеннического кол-центра в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина», месте, которое, как следует из его названия, призвано быть изолировано от окружающего мира, впечатляет. Вскрыть его, по некоторым сведениям, удалось только из-за настойчивости службы безопасности одного из крупнейших банков страны.

Про существование проблемы известно давно, но оценить ее масштабы можно только очень приблизительно, говорит глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Евгений Лифшиц глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи «Да, действительно это распространено, это возможность для заключенных мошенническим способом зарабатывать, вымогать, это, как правило, шантаж в сфере знакомств, иногда просто банальное попрошайничество. Поскольку таких ситуаций за год бывает очень много, то, я думаю, это миллиарды рублей. У нас нет объективной аналитики, поэтому что объем мошенничества озвучить очень сложно. Порой жертвы мошенников никуда они обращаются, то есть 90% случаев остаются вне какой-либо статистики. Банки не заявляют реальные цифры, потому что это отражается на их репутации. Очень редкий случай, когда большие суммы и когда удается кого-то найти и что-то сделать».

В первую очередь поражают масштабы и организованность деятельности мошенников. Это следует из их бухгалтерии, которую, как сообщается, не удалось уничтожить, так как она застряла в канализации. Согласно записям, в технику они вложили 7 млн рублей, а 5 млн пошли на взятки сотрудникам изолятора.

Но удивляться тому, то это произошло именно в СИЗО, а не в обычной колонии, не стоит, говорит руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров . Система ФСИН работает одинаково везде, считает он.

Алексей Федяров руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» «Нужны, во-первых, человеческие ресурсы, а этого там в избытке, огромное количество молодых дерзких людей, которые готовы это все делать. Второе, условия там создаются абсолютно бесконтрольно, потому что ни прокурорского контроля надлежащего, ни какого либо еще нет. Третье, нужна заинтересованность сотрудников, с этим тоже никаких проблем нет. Сотрудники низовые обеспечивают все, что нужно для того, чтобы хоть как-то там заработать, во всю сейчас идет уже, я в этом не сомневаюсь, проверка, откуда эта информация ушла. Будут проверять, не как это получилось, а откуда информация ушла и кто слил, найдут двух-трех низовых исполнителей, руководству абсолютно ничего не будет».