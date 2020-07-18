Найден способ разоблачить телефонных мошенников

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как распознать мошенника по телефону. Он отметил, что часто злоумышленники предлагают от лица банка, государственного органа или какой-то партнерской организации уточнить данные человека: платежные, персональные или тематические.

— Чтобы грамотно избавиться от мошенников в телефонном разговоре или в переписке, необходимо прежде всего определить, что это именно мошенник. Аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга, — уточнил Щельцин.

По словам эксперта, определить, что действует мошенник, и что это не просто некачественная коммуникация со стороны какой-то компании, можно простым способом — необходимо всегда подвергать сомнению любые нестандартные формы связи. Следует попросить уточнить личные данные максимально детально.

Если же человек распознал в телефонном разговоре с незнакомцем настоящего мошенника, то нужно обязательно сказать об этом и пригрозить обратиться в полицию. Эксперт предупредил, что в противном случае количество подобных звонков от лица других организаций увеличится, сообщает агентство «Прайм».