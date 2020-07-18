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Эксперт объяснил, как разоблачить телефонных мошенников 

Вечерняя Москва и ещё 1 48 минут назад
Найден способ разоблачить телефонных мошенников
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova
Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как распознать мошенника по телефону. Он отметил, что часто злоумышленники предлагают от лица банка, государственного органа или какой-то партнерской организации уточнить данные человека: платежные, персональные или тематические.
— Чтобы грамотно избавиться от мошенников в телефонном разговоре или в переписке, необходимо прежде всего определить, что это именно мошенник. Аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга, — уточнил Щельцин.
По словам эксперта, определить, что действует мошенник, и что это не просто некачественная коммуникация со стороны какой-то компании, можно простым способом — необходимо всегда подвергать сомнению любые нестандартные формы связи. Следует попросить уточнить личные данные максимально детально.
Если же человек распознал в телефонном разговоре с незнакомцем настоящего мошенника, то нужно обязательно сказать об этом и пригрозить обратиться в полицию. Эксперт предупредил, что в противном случае количество подобных звонков от лица других организаций увеличится, сообщает агентство «Прайм».
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Комментарии
Криминал , Другое , Происшествия , Арсений Щельцин
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