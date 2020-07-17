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Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в Москве 

News.ru 1 час назад
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в Москве
Фото: ТАСС
Бывшая ведущая музыкального канала подверглась сексуальному насилию в Москве. Инцидент произошёл в одном из столичных отелей на улице Новинский бульвар.
Как сообщает «КП-Кубань», 28-летняя девушка приехала в гостиницу с малознакомым мужчиной. Они уединились в номере. О парне телеведущая почти ничего не знала, кроме его имени. Что именно происходило в номере, доподлинно неизвестно. Сама девушка рассказала, что мужчина её изнасиловал.
В полицию обратилась 28-летняя телеведущая с заявлением об изнасиловании. По горячим следам был задержан молодой человек подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 27-летний уроженец Ленинградской области, — сообщили изданию в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Оно передано в СКР. Специалистам предстоит восстановить картину событий и прояснить все детали случившегося.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве модель обратилась в правоохранительные органы, обвинив известного фотографа, заслуженного деятеля искусств России Сергея Берменьева в изнасиловании. По словам пострадавшей, инцидент произошёл во время проведения кастинга в его квартире.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Москва
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