Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в Москве 

Бывшая ведущая музыкального канала подверглась сексуальному насилию в Москве . Инцидент произошёл в одном из столичных отелей на улице Новинский бульвар.

Как сообщает «КП-Кубань», 28-летняя девушка приехала в гостиницу с малознакомым мужчиной. Они уединились в номере. О парне телеведущая почти ничего не знала, кроме его имени. Что именно происходило в номере, доподлинно неизвестно. Сама девушка рассказала, что мужчина её изнасиловал.

В полицию обратилась 28-летняя телеведущая с заявлением об изнасиловании. По горячим следам был задержан молодой человек подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 27-летний уроженец Ленинградской области, — сообщили изданию в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оно передано в СКР . Специалистам предстоит восстановить картину событий и прояснить все детали случившегося.