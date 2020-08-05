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Девушка под видом внучки героини сериала вымогала деньги у россиян 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Девушка под видом внучки актрисы вымогала деньги
Фото: nina-blog24.ru
В городе Артемовске Свердловской области полиция задержала 30-летнюю россиянку, которую подозревают в дистанционном мошенничестве. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».
Выяснилось, что некоторое время назад девушка завела в соцсетях фейковую страничку под именем внучки героини популярного российского сериала, слепой бабы Нины. Отмечается, что россиянка предлагала пользователям услуги своей «бабушки» по снятию порчи, решению трудных жизненных ситуаций, а также лечению болезней с помощью заговоров.
В июле к «ведунье» обратилась 32-летняя жительница деревни Борки. Она хотела получить консультацию относительно тяжелого заболевания своего ребенка. «Целительница» попросила у женщины тысячу рублей, чтобы провести диагностику по фотографии. Затем она потребовала еще более 60 тысяч рублей, якобы чтобы снять с ребенка порчу. Средства она обещала вернуть в течение нескольких дней после проведения обряда.
После того, как «внучка колдуньи» забрала деньги и перестала выходить на связь, ее клиентка обратилась в полицию. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»). Теперь злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , МВД
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