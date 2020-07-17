Хабаровского губернатора выдал секретный свидетель 

В деле губернатора Сергея Фургала появился секретный свидетель, молчавший 15 лет. По данным СМИ, это бывший хабаровский милиционер, который в «нулевые» годы участвовал в розыске убийц. Но дело тогда не удалось довести до конца. Появление этой информации совпало с заявлением Следственного комитета о наличии неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств предпринимателей.

Мосгорсуд в четверг признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, заподозренного в организации убийств. «Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — огласил решение судья, отклонив тем самым апелляционную жалобу адвоката с требованием освободить Фургала.

В Следственном комитете в тот же день заявили о появлении неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского, бизнесмена из Комсомольска-на-Амуре . Как напомнила представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко , преступления были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском крае Амурской области . Работа сыщиков, по ее словам, осложнялась тем, что свидетели ранее были запуганы и отказывались давать показания.

«Тем не менее в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве уголовные дела», — рассказала Петренко.

По словам представителя СК, решения о расправах принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Ликвидация Зори была связана с судами вокруг приобретенного им железобетонного завода и длительным конфликтом лично с Фургалом. Зоря был убит за день до вынесения судебного решения, «итог которого был очевиден для обоих». По заявлению Петренко, Булатов стал жертвой, поскольку, в свою очередь, «подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря».

«Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе — компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома», — заявила представитель СК.

Позднее Фургал открыл прием металла в Амурской области, где аналогичный бизнес уже вел Смольский, который скупал сырье по более высокой цене.

«Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил», — отметила Петренко.

Также был убит местный житель Роман Сандалов, один из рядовых сборщиков лома. По версии следствия, Сандалов случайно помешал коммерческим интересам группировки.

Одним из приближенных Фургала считается Александр Карепов , ставший его помощником в период работы депутатом Госдумы . В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с «тимофеевскими» — местной преступной группировкой.

«Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники. Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний», — подчеркнула представитель СК.

По информации «Росбалта», Карепов был посредником между Фургалом и киллерами — Андреем Палеем и Маратом Кадыровым. Об этом весной прошлого года в своих показаниях сообщил новый ключевой свидетель — бывший сотрудник УВД Хабаровского края, который в 2004-2005 годах участвовал в расследовании убийств. По словам свидетеля, в те годы некоторые руководители силовых структур края добились приостановки расследования. Однако год назад, с появлением показаний бывшего сотрудника УВД, в СКР возобновили работу, а самого свидетеля взяли под охрану сотрудники ФСБ . Его имя в материалах дела засекречено.

Все трое — Карепов, Палей и Кадыров — а также бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, были арестованы в ноябре прошлого года. С учетом тяжести совершенных преступлений, суд решит вопрос о применении сроков давности (формально сроки по этим убийствам истекли, однако суд вправе их продлить). «У следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. Это подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключения экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и иные сведения», — подытожила Петренко. В четверг телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии встреч Фургала с киллерами.

«Это нормальная практика, когда убийства и другие преступления против личности долго остаются нераскрытыми. Даже не каждое бытовое преступление удается раскрыть, потому что зачастую обстоятельства его не так просты, как кажется. Возможно, тогда в Хабаровске действительно было проведено слабое следствие», — сказала газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник Главного следственного управления СК РФ Людмила Маталина.

По ее словам, свидетельские показания, которые даются через большой промежуток времени, все равно можно считать достоверными и юридически достаточными.

«Если человек молчал, значит, это не просто так. Была одна ситуация. Видимо, обстоятельства изменились. Думаю, арест Фургала развяжет языки и другим людям, — продолжила собеседница. — Как следует из моего опыта, люди часто вообще не хотят давать показания. Они вообще не хотят идти в правоохранительные органы. Их приходится убеждать».

Засекретить при этом личность свидетеля бывает необходимо, добавила Маталина.

«Конечно, кто-то из причастных к делу теоретически может вычислить его. Но для широкой публики все равно такого ценного свидетеля надо засекретить. В целом, нужно расширять свидетельскую базу, а пока свидетель один, он уязвим. Поэтому его надо обязательно изолировать», — считает ветеран следственных органов.

Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Напомним, Фургал был задержан на прошлой неделе в Хабаровске и этапирован в Москву. Он отрицает свою вину, однако суд заключил губернатора под стражу до 9 сентября. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Известно также, что на днях в Хабаровске были задержаны депутаты законодательной думы края от ЛДПР

С субботы в поддержку Фургала в Хабаровске и других городах региона проходили манифестации его сторонников. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, организаторами акций оказались люди из ближайшего окружения губернатора. Что касается фигуры потенциального преемника Фургала, то СМИ в этой связи называют имя депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР). Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать «кадровые слухи», отметив лишь, что указ о замене губернатора пока не подписан.

По мнению профессора ВШЭ, политолога Олега Матвейчева , история с Фургалом — это сигнал всем партиям, что нужно усилить проверку своих рядов, чтобы очиститься от уголовных элементов.

«В каждой партии должны работать кадровые службы, смотреть, кто к ним приходит. Особенно если партийные активисты баллотируются в органы власти любого уровня. Людям даже с малейшим подозрением на связь с криминалом надо полностью закрывать все возможности прохода во власть. А не "крышевать" их», — заявил политолог.

Как сообщалось ранее, мать одной из жертв писала лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому многочисленные письма с просьбой помочь разоблачить убийц, но помощи не добилась. Как предполагает Матвейчев, лидер партии обо всем догадывался, однако все равно решил выдвинуть Фургала в губернаторы.

Однако все губернаторы сейчас находятся под большим «микроскопом», отметил политолог.