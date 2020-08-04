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Стала известна причина смерти российского ЛГБТ-блогера 

Lenta.ru и ещё 4 51 минуту назад
Стала известна причина смерти российского ЛГБТ-блогера
Фото: Lenta.ru
ЛГБТ-блогер, найденный мертвым в Санкт-Петербурге, скончался от передозировки наркотиков. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на информированный источник.
Обнаруженные на теле погибшего следы побоев он назвал «последствиями страстных игр».
Ранее причиной смерти 22-летнего блогера называли удушение. По подозрению в убийстве был задержан 45-летний уроженец Азербайджана, в квартире которого нашли тело ЛГБТ-блогера. Мужчина объяснял, что с утра «сбегал в ларек», а потом решил разбудить товарища. «Смотрю, он не встает. Развернул его, а он уже мертв. Местные сказали, насколько я понял, что у него передозировка с наркотиками», — рассказывал он.
Как уточняет телеканал, квартиру, в которой последние месяцы жил блогер, соседи называли «криминальной». По их словам, он с друзьями часто устраивал пьяные вечеринки и драки.
Блогер, уроженец Таджикистана, снимал ролики для TikTok, в которых открыто заявлял о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Санкт-Петербург
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