Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике

Пропавшая в Волгоградской области 16-летняя жительница Йошкар-Олы найдена задушенной в скотомогильнике. По подозрению в убийстве задержан её 22-летний приятель.

Инцидент произошёл в Руднянском районе. О пропаже девушки её мать заявила в полицию вечером 14 июля. В поисках подростка были задействованы порядка 150 сотрудников полиции и волонтёров. Кроме того, применялась малая авиация.

Было установлено, что последним девушку видел её знакомый, с которым она ночью отправилась кататься на мотоцикле. Первоначально молодой человек утверждал, что около 4 часов утра его транспортное средство сломалось, он остался в поле его ремонтировать, а девушка отправилась домой пешком. Однако позднее, когда сотрудникам СКР удалось получить неопровержимые доказательства его причастности к исчезновению подростка, приятель пропавшей признался в её убийстве. Он также показал, куда спрятал её тело. Причиной преступления стал внезапный конфликт между молодыми людьми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщается на сайте управления СКР по региону.

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