«Душили новогодней гирляндой и били ледорубом»

Сегодня, 15 июля 2020 года, Свердловский областной суд окончательно установил, что 23-летний мужчина и его 25-летняя сожительница жили в одном доме с родственниками женщины — ее матерью, старшей сестрой и супругом последней. В доме царила отнюдь не дружелюбная атмосфера, конфликты были частым явлением. Старших родственников раздражал образ жизни «молодых», их наплевательское отношение к детям, а младших, соответственно выводили из себя призывы браться за ум.

В ночь на 21 февраля 2019 года в ходе очередного скандала молодая парочка приняли решение расправиться с надоевшей родней. Пьяные, молодые мужчина и женщина на пару набросились на родственников-соседей и, как рассказали в СК РФ по Свердловской области , «расправились со своими жертвами при помощи ножей, ледоруба, новогодней электрической гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами».

Отметим, что помимо убийства, мужчина обвиняется также по статье УК РФ «надругательство над телами умерших» — страшно даже представить, что пришло в пьяную голову злоумышленника.

Завершив расправу, сообщники сбросили тела убитых в подпол дома, заколотили гвоздями лаз, накрыли его половиками и поставили сверху тяжёлую бочку. И зажили прежней жизнью. То обстоятельство, что в подполе дома разлагаются тела кровных родственников, молодую женщину не смущало, а ее сожителя — тем более.

Через неделю к ним в гости зашел 31-летний мужчина — общий знакомый семейства. Хозяин визиту был не особенно рад, возникла ссора. Поднаторевший в кровавых делах молодой мужчина придушил пришедшего ремнем и добил ножом. Тело вынес в сени и там оставил. По данным Прокуратуры Свердловской области, пара «около месяца прожили в данном доме, осознавая, что под полом спрятаны трупы родственников».

Тревогу подняла мать убитого последним мужчины. Женщина заявила в правоохранительные органы о его безвестном исчезновении, и, отрабатывая различные версии, следователи СКР и сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленников. Расследование продолжалось значительное время, проводились многочисленные экспертизы. Так, например, психолого-психиатрические экспертизы в отношении подсудимых показали, что оба злоумышленника являются вменяемыми.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что в Республике Адыгея суд приговорил 47-летнего местного жителя к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве 16-летней школьницы. Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения на правом берегу реки Белой недалеко от улицы Кожевенной в городе Майкоп встретил одинокую девушку. Имея целью совершить сексуальное насилие, мужчина напал на несовершеннолетнюю, но «преступление против половой неприкосновенности не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам». Тогда преступник фрагментом рыболовной сети задушил девушку, после чего, забрав смарт-браслет и два мобильных телефона на сумму более 16 тысяч рублей, спрятал тело погибшей, засыпав его строительным мусором.