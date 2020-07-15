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Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки 

ТАСС 1 час назад
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
"Это чудовищная клевета, как часть психотравмирующего действа", — заявил Соколов в суде.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что женщина, закончив несколько лет назад Санкт-Петербургский государственный университет, длительное время находилась в личных отношениях с Соколовым. В рамках следственных действий до рассмотрения дела об убийстве Ещенко в суде она давала показания, касающиеся характеристики обвиняемого. Представитель потерпевшей стороны по делу историка Александра Бакшеева заявляла, что фигурант применял к девушке физическое насилие. Сторона же защиты Соколова заявляла, что доказательства этому отсутствуют.
Сам Соколов на судебном заседании в среду сообщил, что злоумышленники якобы больше года занимались его травлей, а также оскорбляли и угрожали самой Ещенко.
"Они угрожали нам, взломали почту Анастасии. Они сознательно ломали нашу жизнь", — заявил Соколов, подчеркнув, что, по его мнению, к этому причастны сторонники публициста Евгения Понасенкова, с которым Соколов неоднократно судился в рамках исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
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Комментарии 19
Криминал , Видео , Происшествия , Евгений Понасенков , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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