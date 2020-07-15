Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.

"Это чудовищная клевета, как часть психотравмирующего действа", — заявил Соколов в суде.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что женщина, закончив несколько лет назад Санкт-Петербургский государственный университет, длительное время находилась в личных отношениях с Соколовым. В рамках следственных действий до рассмотрения дела об убийстве Ещенко в суде она давала показания, касающиеся характеристики обвиняемого. Представитель потерпевшей стороны по делу историка Александра Бакшеева заявляла, что фигурант применял к девушке физическое насилие. Сторона же защиты Соколова заявляла, что доказательства этому отсутствуют.

Сам Соколов на судебном заседании в среду сообщил, что злоумышленники якобы больше года занимались его травлей, а также оскорбляли и угрожали самой Ещенко.