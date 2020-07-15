«Почта России»: «Деньги огромные, результат виртуальный»

Замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям Сергея Емельченкова подозревают в картельном сговоре — против него возбудили уголовное дело. По данным СМИ, оно может быть связано с историей 2017 года, когда ряд поставщиков компьютеров для нужд ГАС «Выборы» договорились не соревноваться на аукционе, в результате чего стоимость исполнения контракта была завышена. Вместе с Емельченковым задержан его бизнес-партнер Александр Калинин, а в ряде других IT-компаний были проведены обыски.

В отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что подозреваемому инкриминируется статья о превышении должностных полномочий.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом Москвы 15 июля об избрании Емельченкову меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказал радиостанции Business FM источник в правоохранительных органах.

Как пишет интернет-издание TAdviser, мужчину задержали по подозрению в картельном сговоре. По данным источника портала CNews, дело против Емельченкова может быть связано с разбирательством 2017 года. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о виновности в картельном сговоре поставщиков компьютеров для Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

Ряд компаний — « Производственная компания Аквариус », «Национальная компьютерная корпорация», «Бизнес компьютерс групп», «Супервэйв групп» и «АМИ-НЕТВОРК» — при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС договорились не вести конкурентной борьбы, в результате чего стоимость контракта оказалась завышенной. Сейчас же, как уточнил источник CNews, следователи могли использовать обнаруженную тогда информацию против Емельченкова.

Помимо этого, как посчитали в ФАС, «Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены, — «Газета.Ru») на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard.

«Тема IT быстроразвивающаяся, но до сих пор остается одной из самых коррупционных. Деньги огромные, результат виртуальный. Этим пользуются мошенники и не только, это достаточно большой сектор коррупционного рынка.

Наши специалисты смотрели несколько проектов, которые были реализованы «Почтой России», и там очень много вопросов. Думаю, история стала доступна для правоохранителей, и они сделали соответствующие выводы», — рассказал радио Sputnik председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов.

Напомним, что Сергей Емельченков последние семь лет работал в «Почте России» — он полностью обновил инфраструктуру компании и повысил ее эффективность. В 2017 года за это получил профессиональную премию Менеджер года. Ранее же он занимал высокие посты в организациях «Ренова-Финанс» и «КЭС-Энергосбыт».

Между тем помимо Емельченкова задержали и его бизнес-партнера — владельца «Национальной компьютерной корпорации» Александра Калинина, а также его сына, которого позже отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, обыски прошли и в ряде других IT-компаний — Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» , «Техносерв», «Maykor» и «Софтлайн». При этом в «Инфосистемах Джет» изданию РБК заявили, что не знают, из-за чего проводились следственные мероприятия.

По словам информированного собеседника телеканала «360», «Почта России» взаимодействует с сотрудниками правоохранительных органов в расследовании всех деталей произошедшего.

Как считает Кирилл Кабанов, на самой компании данный инцидент практически никак не скажется.

«Если и повлияет, то в лучшую сторону — чем меньше денег тратится на воровство, тем больше уходит в реальную экономику. Не все системы, которые разработаны «Почтой России», эффективны, может быть, пересмотрят все, что было сделано за этот период», — отметил он.

Ранее, в 2019 году, в центре судебных разбирательств по делу о картельном сговоре оказался Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина — одно из крупнейших хирургических центров Минздрава . Тогда областное управление ФСБ задержало директора центра академика Александра Караськова и его заместителя — члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова.

После нескольких месяцев в СИЗО подозреваемых отпустили под домашний арест. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. По данным спецслужб, при госзакупках функционеры могли похитить более миллиарда рублей.