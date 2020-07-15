Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Распиленное тело миллионера нашли в Нью-Йорке 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир на Манхэттене тело, которое было распилено на части, а рядом лежали строительные мешки и бензопила. Об этом пишет Unilad.
По данным издания, квартира принадлежала 33-летнему Фахиму Салеху — миллионеру и владельцу нескольких международных компаний. Полицию вызвала родственница бизнесмена, забеспокоившись, что он не отвечает на ее сообщения.
Детективы предполагают, что Салех стал жертвой «профессионального убийцы». Записи с камер видеонаблюдения показали, что в одном лифте с погибшим находился мужчина в перчатках, шапке, очках и маске. А когда бизнесмен вышел из лифта, он сразу же упал, получив либо смертельный удар, либо разряд электрошока, отмечается в статье.
Сотрудники правоохранительных органов ожидают результатов дактилоскопической и криминалистической экспертиз, сообщили источники издания.
«Рамблер» писал, что ранее в США спасатели обнаружили тело актрисы и певицы Наи Риверы, снявшеяся в сериале «Хор». Полиция предполагает, что звезда утонула в озере во время лодочной прогулки с сыном.
Комментарии 15
Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Манхэттен , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СС «Галичина» назвали трагедией Украины
СС «Галичина» назвали трагедией Украины
Кудрявцева показала, как изменилась за 25 лет
Кудрявцева показала, как изменилась за 25 лет
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ
Фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
01:10
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
00:13
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
00:32
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение