Сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир на Манхэттене тело, которое было распилено на части, а рядом лежали строительные мешки и бензопила. Об этом пишет Unilad.

По данным издания, квартира принадлежала 33-летнему Фахиму Салеху — миллионеру и владельцу нескольких международных компаний. Полицию вызвала родственница бизнесмена, забеспокоившись, что он не отвечает на ее сообщения.

Детективы предполагают, что Салех стал жертвой «профессионального убийцы». Записи с камер видеонаблюдения показали, что в одном лифте с погибшим находился мужчина в перчатках, шапке, очках и маске. А когда бизнесмен вышел из лифта, он сразу же упал, получив либо смертельный удар, либо разряд электрошока, отмечается в статье.

Сотрудники правоохранительных органов ожидают результатов дактилоскопической и криминалистической экспертиз, сообщили источники издания.

«Рамблер» писал, что ранее в США спасатели обнаружили тело актрисы и певицы Наи Риверы, снявшеяся в сериале «Хор». Полиция предполагает, что звезда утонула в озере во время лодочной прогулки с сыном.