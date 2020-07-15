Резня в Норвегии: пострадали три человека

По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в результате нападения минувшей ночью в городе Сарпсборге на юге Норвегии . Об этом сообщила в среду Норвежская государственная телерадиокомпания.

По ее информации, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Нападения были совершены в разных точках города.

Полицейское управление юга страны информировало на своей странице в Twitter о задержании одного человека, подозреваемого в совершении нападений. При этом сотрудники правопорядка подчеркивают, что преступник мог действовать не один и призывают жителей Сарпсборга оставаться дома.