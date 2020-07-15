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СМИ: три человека пострадали при нападении с ножом в Норвегии 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Резня в Норвегии: пострадали три человека
Фото: EPA
По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в результате нападения минувшей ночью в городе Сарпсборге на юге Норвегии. Об этом сообщила в среду Норвежская государственная телерадиокомпания.
По ее информации, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Нападения были совершены в разных точках города.
Полицейское управление юга страны информировало на своей странице в Twitter о задержании одного человека, подозреваемого в совершении нападений. При этом сотрудники правопорядка подчеркивают, что преступник мог действовать не один и призывают жителей Сарпсборга оставаться дома.
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Криминал , Происшествия , Норвегия
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