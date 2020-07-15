Освободиться из тюрьмы 70-летний Мохов должен в марте следующего года. Он отбывает наказание в ИК-17 в Саратовской области . О том, что маньяк собирается мстить своим жертвам, стало известно из сохранившихся у некоторых сотрудников колонии записей разговора с насильником. К тому же, это подтвердил солагерник Мохова, сообщает «МК». Маньяк также собирается «рассказать правду и компромат» на двух несчастных девочек, которых держал в плену.

Елена Самохина три раза беременела от насильника. Роды принимала Екатерина по учебнику акушерства и гинекологии там же, в подвале. Два раза Мохов куда-то уносил детей, третий ребёнок родился мёртвым уже на свободе. Спастись девочкам удалось, когда насильник привёл их знакомить со своей новой квартиранткой.

Екатерина Мартынова по прошествии нескольких лет написала книгу «Исповедь узницы подземелья». Сейчас она пишет вторую и планирует опубликовать её до выхода маньяка на свободу.