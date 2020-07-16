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Фургал пожаловался на отсутствие в СИЗО телевизора, газет и передач с продуктами и лекарствами 

BFM.RU и ещё 12 2 часа назад
Фургал пожаловался на отсутствие в СИЗО телевизора, газет и передач с продуктами и лекарствами
Фото: Хабаровский край сегодня
Губернатор Хабаровского края Сергея Фургал, обвиняемый в организации заказных убийств предпринимателей, пожаловался на отсутствие передач в СИЗО, а также телевизора и газет. Как передает корреспондент Business FM, об этом он заявил перед началом слушания в Мосгорсуде, который рассматривает апелляцию на его арест.
Фигурант участвует в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО «Лефортово». «Не передают посылки с вещами, деньгами, продуктами и лекарствами. Ничего не дали и не сказали. Это сущее безобразие, — сказал Фургал своим адвокатам. — Меня неделю держат, не опрашивали, никаких следственных действий не проводили. Телевизор не работает, газет не дают».
Басманный суд 10 июля арестовал главу Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября. Защита просит Мосгорсуд отменить это решение.
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Криминал , Убийство , Сергей Фургал , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , ФСИН , Хабаровский Край
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