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Женатый учитель музыки год насиловал 10-летнюю москвичку 

Газета.Ru 2 часа назад
«Я играла гаммы, а он засунул руку мне под юбку»
Фото: Газета.Ru
38-летнего преподавателя музыки и театрального мастерства арестовали в Москве по подозрению в надругательстве над 10-летней школьницей. По словам девочки, домогательства продолжались на протяжении года — мужчина якобы признавался ей в любви и просил не рассказывать об их связи. Однако экспертиза не зафиксировала у ребенка характерных для изнасилования травм.
В Москве 38-летнего педагога по театральному мастерству и музыке арестовали по подозрению в изнасиловании 10-летней ученицы — правоохранители выясняют причастность мужчины к другим преступлениям. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
По данным СМИ, 11 июля 2020 года в правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетней девочки, которая заявила, что на протяжении года педагог дочери по музыке домогался и насиловал ее.
Женщина рассказала правоохранителям, что девочка несколько лет посещала школьный театральный кружок под руководством предполагаемого злоумышленника, а с марта 2019 года по конец февраля 2020 года по выходным дням ходила к педагогу и на индивидуальные занятия. Их пришлось прервать в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Девочка отправилась в гости к родному отцу — родители девочки находятся в разводе. Ему она и рассказала, что учитель музыки домогался ее. Другим школьница не рассказывала об инциденте, поскольку боялась скандала.
«В деле шесть эпизодов о насильственных действиях. Все они были совершены в здании школы», — сообщил источник сайта kp.ru в правоохранительных органах.
Школьницу также опросили в присутствии психологов. В своих показаниях она подробно описала действия учителя.
«Я играла гаммы, а он засунул руку мне под юбку», — уточнила жертва.
Она добавила, что мужчина признавался ей в любви и умолял ничего не рассказывать родителям. Ребенок вспомнил по меньшей мере 10 сексуальных контактов. Однако медицинская экспертиза не выявила у девочки никаких повреждений — она, в свою очередь, заявила, что контакты происходили в нетрадиционной форме — кроме того, первые из них произошли еще в марте 2019 года, пишет kp.ru.
Следственный комитет по Москве завел на мужчину уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», пишет «МК». Сотрудники полиции проверяют, есть ли среди его учеников другие жертвы. При этом от дачи показаний предполагаемый злоумышленник отказался — ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Между тем СМИ выяснили, что подозреваемый женат больше 15 лет, а также воспитывает 13-летнего сына.
Ранее, в июне 2020 года, в Нижневартовске арестовали 59-летнего учителя физкультуры — он якобы с 2015 по 2020 годы неоднократно и с применением насилия развращал учениц. Установлены три потерпевшие — двум из них на момент преступления было 15 лет, одной — 16.
При этом, по данным правоохранителей, школьницы на протяжении долгого времени не решались обращаться за помощью, поскольку мужчина угрожал им оглаской и плохими оценками.
Однако подруга одной из потерпевших, не выдержав издевательств на приятельницей, обратилась в полицию. Опрошенные девушки и педагогический состав образовательного учреждения подтвердили факты домогательств к несовершеннолетним. Расследование дела продолжается.
Незадолго до этого, в январе 2020 года, в Иваново еще одного сотрудника школы обвинили в педофилии и вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков. По данным местного портала Ivday.Ru, ранее мужчина занимал пост директора школы, однако позже его понизили «из-за странностей в поведении».
«Тревогу забили родители, возмущенные тем, что педагог, учитель истории, стал разделять учеников в классе по половому признаку. Мальчики занимались отдельно, девочки — отдельно. Объяснил это педагог просто: половое созревание подростков и увлеченность друг другом мешает им хорошо учиться», — рассказал порталу источник.
В итоге отец одного из учеников нашел в телефоне своего сына переписку с педагогом — мужчина узнал, что его сын неоднократно выпивал с учителем и вступал с ним в интимные отношения. После этого он написал заявление в правоохранительные органы.
Следственный комитет по Ивановской области возбудил три уголовных дела: «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом», «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего». Предполагаемый злоумышленник арестован — ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Криминал , Статьи , СКР , МВД , Москва
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