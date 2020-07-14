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Российский аспирант прятал тело убитого профессора в контейнерах с кислотой 

Lenta.ru и ещё 1 26 минут назад
Российский аспирант растворил тело профессора
Фото: ТАСС
В Воронежской области задержаны подозреваемые в убийстве профессора химического факультета Воронежского государственного университета. Об этом сообщает «Вести Воронеж».
Мужчина пропал 5 марта 2020 года. Когда преподаватель не вышел на работу, его коллеги забили тревогу. Связаться с ним не вышло и у сестры, с которой мужчина ежедневно созванивался. Женщина сразу обратилась в полицию, однако раскрыть дело удалось лишь через четыре месяца после исчезновения профессора.
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По версии следствия, с преподавателем расправился его бывший аспирант, который узнал, что на счетах мужчины есть порядка двух миллионов рублей. К преступлению молодой человек привлек своего знакомого.
4 марта они пришли в квартиру профессора в центре Воронежа, убили мужчину, а тело расчленили. Останки подозреваемые перевезли на съемную квартиру сообщника аспиранта. Расчлененное тело хранили на балконе в контейнерах с соляной кислотой и хлором.
12 июля подозреваемых арестовали. По ходатайству сотрудников Следственного комитета России мужчин отправили в СИЗО на месяц — до 11 августа. Сообщник бывшего студента полностью признал вину. Свой поступок он объяснил финансовыми трудностями.
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Комментарии 3
Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Воронежская Область
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