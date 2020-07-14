Российский аспирант растворил тело профессора

Воронежской области задержаны подозреваемые в убийстве профессора химического факультета Воронежского государственного университета. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Мужчина пропал 5 марта 2020 года. Когда преподаватель не вышел на работу, его коллеги забили тревогу. Связаться с ним не вышло и у сестры, с которой мужчина ежедневно созванивался. Женщина сразу обратилась в полицию, однако раскрыть дело удалось лишь через четыре месяца после исчезновения профессора.

По версии следствия, с преподавателем расправился его бывший аспирант, который узнал, что на счетах мужчины есть порядка двух миллионов рублей. К преступлению молодой человек привлек своего знакомого.

4 марта они пришли в квартиру профессора в центре Воронежа, убили мужчину, а тело расчленили. Останки подозреваемые перевезли на съемную квартиру сообщника аспиранта. Расчлененное тело хранили на балконе в контейнерах с соляной кислотой и хлором.